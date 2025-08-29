Каллас: В 19-м пакете санкций ЕС могут быть ограничения для энергетики РФ

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила, что в 19-й пакет санкций против России могут войти ограничения в отношении энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Каллас

Детали: Каллас подчеркнула, что финансовые и энергетические санкции будут наиболее эффективными против Кремля.

Реклама:

"Мы работаем над следующим пакетом, и сейчас на столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего их ударят любые санкции против энергетики и все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также ограничения в финансовых услугах, которые фактически перекрывают им доступ к капиталу, в котором они так отчаянно нуждаются", – подчеркнула Каллас.

Она уточнила, что обсуждения продолжаются.

"Мы всегда выносим на стол много вариантов, а потом в конце концов должны договориться", – пояснила высокая представительница ЕС.

РЕКЛАМА:

"Все понимают: учитывая, как Путин унижает мирные усилия, единственное, что реально работает, – это давление", – отметила Кая Каллас.

Напомним: