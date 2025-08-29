Каллас: В 19-м пакете санкций ЕС могут быть ограничения для энергетики РФ
Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила, что в 19-й пакет санкций против России могут войти ограничения в отношении энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Каллас
Детали: Каллас подчеркнула, что финансовые и энергетические санкции будут наиболее эффективными против Кремля.
"Мы работаем над следующим пакетом, и сейчас на столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего их ударят любые санкции против энергетики и все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также ограничения в финансовых услугах, которые фактически перекрывают им доступ к капиталу, в котором они так отчаянно нуждаются", – подчеркнула Каллас.
Она уточнила, что обсуждения продолжаются.
"Мы всегда выносим на стол много вариантов, а потом в конце концов должны договориться", – пояснила высокая представительница ЕС.
"Все понимают: учитывая, как Путин унижает мирные усилия, единственное, что реально работает, – это давление", – отметила Кая Каллас.
Напомним:
- Как сообщала "Европейская правда", ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.
- Этот инструмент – принятый в 2023 году, но до сих пор не использованный – предусматривает запрет экспорта, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.
- СМИ ранее узнали, что 19-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины.
- Тем временем США ввели вторичные тарифы против Индии, чтобы наказать ее за закупку российской нефти.