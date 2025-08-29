Усі розділи
Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський

Ірина БалачукП'ятниця, 29 серпня 2025, 10:37
Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
ФОТО З TELEGRAM ЗЕЛЕНСЬКОГО

Рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершилися, триває розбір зруйнованих конструкцій; залишається невідомою доля 8 людей.

Джерело: президент Володимир Зеленський і глава МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова президента: "На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них 4 дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і 3 років".

Деталі: Президент нагадав, що загалом російський удар по столиці 28 серпня забрав життя 23 людей. Ще 53 мешканці дістали поранення.  

"Досі залишається невідомою доля 8 людей", – зазначив Зеленський. 

 
Фото з telegram зеленського

За словами глави МВС Ігоря Клименка, аварійно-пошукові роботи в Києві тривали безперервно понад 30 годин.

"Рятувальники розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, аби переконатися, що під завалами більше немає людей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби жителі вцілілих квартир могли якнайшвидше забрати речі", – зазначив міністр.

За його словами, на місцях ударів у столиці працювали тисячі працівників органів і підрозділів МВС, які змінювались кожні кілька годин, також залучали сотні одиниць техніки, роботів, авіацію.

"Працівники ДСНС визволили з-під завалів 17 людей, серед яких 4 дитини. Усього кількість постраждалих сягає понад 50 людей. Усім надається допомога, зокрема у відновленні документів та фіксації пошкодженого майна – вже прийнято більше 1100 заяв", – підсумував Клименко.

Зеленський наголосив, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по Україні.

 
Фото з telegram зеленського

"Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізувати "Шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими суб’єктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні", – заявив президент. 

 
Фото з telegram зеленського

Він наголосив, що Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" таку силу мають.  

Читайте також: Кияни під обстрілами: чому столиця зволікає з будівництвом укриттів

Передісторія:

Київракетний ударжертви
