До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває

Кількість загиблих внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня збільшилась до 23, серед них чотири дитини. Щонайменше 63 людини отримали поранення.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко

Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей".

Реклама:

Деталі: За словами міського голови столиці Віталія Кличко від російського терористичного удару постраждалих 63 людей. У стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.

В КМВА повідомили, що за зведеною на вечір 28 серпня інформацією пошкоджені 225 житлових будинків.

Читайте також: Кияни під обстрілами: чому столиця зволікає з будівництвом укриттів

РЕКЛАМА:

Передісторія: