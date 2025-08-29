Усі розділи
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває

Іван Д'яконовП'ятниця, 29 серпня 2025, 01:31
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває
Фото: ДСНС України

Кількість загиблих внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня збільшилась до 23, серед них чотири дитини. Щонайменше 63 людини отримали поранення.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко

Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей".

Деталі: За словами міського голови столиці Віталія Кличко від російського терористичного удару постраждалих 63 людей. У стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.

В КМВА повідомили, що за зведеною на вечір 28 серпня інформацією пошкоджені 225 житлових будинків. 

Передісторія:

Київжертвиракетний ударросійсько-українська війна
