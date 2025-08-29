До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває
П'ятниця, 29 серпня 2025, 01:31
Кількість загиблих внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня збільшилась до 23, серед них чотири дитини. Щонайменше 63 людини отримали поранення.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко
Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей".
Реклама:
Деталі: За словами міського голови столиці Віталія Кличко від російського терористичного удару постраждалих 63 людей. У стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.
В КМВА повідомили, що за зведеною на вечір 28 серпня інформацією пошкоджені 225 житлових будинків.
Читайте також: Кияни під обстрілами: чому столиця зволікає з будівництвом укриттів
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- Близько 5 години ранку 28 серпня КМВА опублікувала оперативну інформацію про наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ. Повідомлялося про 4 загиблих, серед яких дитина, та близько 20 постраждалих.
- Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали 5-поверхового будинку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва, під ними ще може бути щонайменше 3 людини.