Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский

Спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева завершены, продолжается разбор разрушенных конструкций; судьба 8 человек остается неизвестной.

Источник: президент Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь президента: "На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций. На данный момент известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них 4 ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и 3 лет".

Детали: Президент напомнил, что в общем российский удар по столице 28 августа унес жизни 23 человек. Еще 53 жителя получили ранения.

"До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек", – отметил Зеленский.

По словам главы МВД Игоря Клименко, аварийно-поисковые работы в Киеве продолжались непрерывно более 30 часов.

"Спасатели разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно быстрее забрать вещи", – отметил министр.

По его словам, на местах ударов в столице работали тысячи сотрудников органов и подразделений МВД, которые сменялись каждые несколько часов, также привлекались сотни единиц техники, роботов, авиация.

"Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 17 человек, среди которых 4 ребенка. Всего количество пострадавших достигает более 50 человек. Всем оказывается помощь, в частности в восстановлении документов и фиксации поврежденного имущества – уже принято более 1100 заявлений", – подытожил Клименко.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна отвечать за этот удар, как и за все другие удары по Украине.

"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "Шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас необходимы", – заявил президент.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" такой силой обладают.

