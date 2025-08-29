Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни з БпЛА атакували 66-річного чоловіка у Херсоні, він загинув – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 серпня 2025, 10:53
Росіяни з БпЛА атакували 66-річного чоловіка у Херсоні, він загинув – ОВА
фото: getty images

Вранці 29 серпня російські загарбники атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув 66-чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Близько девʼятої ранку російські загарбники атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона".

Реклама:

Деталі: За його словами, під ворожий удар потрапив 66-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Що було раніше: Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами  перебували 34 населених пункти та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі.

РЕКЛАМА:

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення.

Херсонросійсько-українська війнабезпілотникиЖуравський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: загинув водій, троє поранених
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони в Україні – ЗМІ
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває
документКабмін зобов'язав погоджувати проведення масових заходів з військовими
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Усі новини...
Херсон
Росіяни обстріляли Херсон: 3 поранених
Звільнений з полону колишній мер Херсона розповів, як росіяни хотіли зробити його "губернатором"
Окупанти атакували Херсон – убили людину та поранили ще трьох
Останні новини
11:30
фотоДронова атака спричинила пожежу біля виноробні Путіна під Геленджиком
11:21
Автопілот Tesla відлякує клієнтів частіше, ніж приваблює — дослідження
11:12
CNN: США можуть поставити Україні ракети ERAM ще цього року
11:11
Удар дронів на місяці вивів з ладу великий завод російського "Новатека" на Балтиці
10:54
тенісВизначилася суперниця Костюк у третьому колі US Open
10:53
Пам'ятні та інвестиційні монети цьогоріч принесли НБУ 346 мільйонів
10:53
Росіяни з БпЛА атакували 66-річного чоловіка у Херсоні, він загинув – ОВА
10:52
В Україні планують створити перший водневий трубопровід
10:51
Скільки сексуальних злочинів, зокрема проти дітей, зафіксували у 2025 році: дані Офісу генпрокурора
10:37
фото, відео Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: