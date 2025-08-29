Росіяни з БпЛА атакували 66-річного чоловіка у Херсоні, він загинув – ОВА

Вранці 29 серпня російські загарбники атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув 66-чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Близько девʼятої ранку російські загарбники атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона".

Деталі: За його словами, під ворожий удар потрапив 66-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Що було раніше: Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 34 населених пункти та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення.