Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне с БПЛА атаковали 66-летнего мужчину в Херсоне, он погиб – ОВА

Станислав ПогориловПятница, 29 августа 2025, 10:53
Россияне с БПЛА атаковали 66-летнего мужчину в Херсоне, он погиб – ОВА
фото: getty images

Утром 29 августа российские захватчики атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб 66-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Около девяти утра российские захватчики атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона".

Реклама:

Детали: По его словам, под вражеский удар попал 66-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Что предшествовало: За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились 34 населенных пункта и Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности, повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты разрушили пункт несокрушимости, хозяйственную постройку, частный гараж и автомобили.

РЕКЛАМА:

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 9 получили ранения.

Херсонроссийско-украинская войнабеспилотникиЖуравский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский
В Киеве в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль: погиб водитель, трое раненых
Европейские лидеры обсуждают создание 40 км буферной зоны в Украине – СМИ
До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки: разбор завалов продолжается
документКабмин обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными
Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе
Все новости...
Херсон
Россияне обстреляли Херсон: 3 раненых
Освобожденный из плена бывший мэр Херсона рассказал, как россияне хотели сделать его "губернатором"
Оккупанты атаковали Херсон – убили человека и ранили еще троих
Последние новости
11:30
фотоДроновая атака вызвала пожар возле винодельни Путина под Геленджиком
11:21
Автопилот Tesla отпугивает клиентов чаще, чем привлекает — исследование
11:12
CNN: США могут поставить Украине ракеты ERAM еще в этом году
11:11
Удар дронов на месяцы вывел из строя крупный завод российского "Новатэка" на Балтике
10:54
теннисОпределилась соперница Костюк в третьем круге US Open
10:53
Памятные и инвестиционные монеты в этом году принесли НБУ 346 миллионов
10:53
Россияне с БПЛА атаковали 66-летнего мужчину в Херсоне, он погиб – ОВА
10:52
В Украине планируют создать первый водородный трубопровод
10:51
Сколько сексуальных преступлений, в частности, против детей, зафиксировали в 2025 году: данные Офиса генпрокурора
10:37
фото, видео Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский
Все новости...
Реклама:
Реклама: