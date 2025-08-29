Россияне с БПЛА атаковали 66-летнего мужчину в Херсоне, он погиб – ОВА

Утром 29 августа российские захватчики атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб 66-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Около девяти утра российские захватчики атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона".

Детали: По его словам, под вражеский удар попал 66-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Что предшествовало: За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились 34 населенных пункта и Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности, повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты разрушили пункт несокрушимости, хозяйственную постройку, частный гараж и автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 9 получили ранения.