ЗМІ ідентифікували 220 тисяч російських окупантів, які загинули у війні проти України

Ірина БалачукП'ятниця, 29 серпня 2025, 12:57
ЗМІ ідентифікували 220 тисяч російських окупантів, які загинули у війні проти України
Фото vostokmedia.com

Як мінімум близько 220 тисяч російських чоловіків загинули у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення, підрахували "Медіазона" і "Бі-бі-сі", які разом з командою волонтерів ведуть іменний список загиблих окупантів.

Джерело: Медіазона

Деталі: До цього списку потрапляють тільки ті, кого вдалося ідентифікувати, зокрема за даними Реєстру спадкових справ.

"Згідно з цими підрахунками, до серпня 2025 року на війні загинули близько 220 тисяч чоловіків у віці від 18 до 55 років.

Під час нашої роботи з Реєстром спадкових справ ми виявили новий рекорд чоловічої смертності в листопаді 2024 року – близько 3 тисяч осіб на тиждень", – пише "Медіазона". 

 
Інфографіка "Медіазони"

Деталі: За даними видання, з другої половини 2024 року до російських судів почали масово надходити позови про визнання військовослужбовців зниклими безвісти або загиблими.

Відзначається, що найчастіше ці позови подають представники Міністерства оборони, тому що їм необхідно виключити зниклого на бойовому завданні (тобто, фактично загиблого) військового зі списків особового складу.

"До другої половини 2024 року цих позовів у судах майже не було – а значить, значну частку зниклих безвісти (крім тих, чиї тіла були обміняні) ми ніяк не враховували, оскільки не бачили їх ні в некрологах, ні в реєстрі спадкових справ. Формально ці люди взагалі не вважалися загиблими", – зазначає "Медіазона". 

 
Інфографіка "Медіазони"

За даними видання, на початок серпня в судах було близько 50 тисяч таких заяв, пов'язаних з військовими. Повідомляється, що просто зараз суди визнають зниклими або загиблими понад 250 осіб щодня, що можна порівняти з кількістю загиблих за день на фронті.

"Процес визнання зниклих раніше солдатів загиблими добре видно в Реєстрі спадкових справ – сюди, як і до судів, зниклі потрапили в 2024 році (а не на початку війни)…. До кінця 2024 року кількість чоловічих спадкових справ, в яких між смертю і реєстрацією минуло від 100 днів до року, перевищила мирний показник (2021 рік) у 50 разів", – пише "Медіазона".

Видання припускає, що основну частину визнаних загиблими через суд буде видно в наступних оцінках – коли стане яснішою картина за 2025 рік.

До 28 серпня ЗМІ та волонтери змогли підтвердити загибель понад 5,5 тисяч офіцерів російської армії та інших силових структур.

Крім того, офіційно підтверджено загибель 12 російських генералів: трьох генерал-лейтенантів, сімох генерал-майорів і двох відставників.

Передісторія:

Росіявтрати у війні
