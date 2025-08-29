СМИ идентифицировали 220 тысяч российских оккупантов, погибших в войне против Украины

Как минимум около 220 тысяч российских мужчин погибли в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения, подсчитали "Медиазона" и "Би-би-си", которые вместе с командой волонтеров ведут поименный список погибших оккупантов.

Источник: Медиазона

Детали: В этот список попадают только те, кого удалось идентифицировать, в частности по данным Реестра наследственных дел.

"Согласно этим подсчетам, к августу 2025 года на войне погибли около 220 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Во время нашей работы с РНД мы обнаружили новый рекорд мужской смертности в ноябре 2024 года – около 3 тысяч человек в неделю", – пишет "Медиазона".

Детали: По данным издания, со второй половины 2024 года в российские суды стали массово поступать иски о признании военнослужащих пропавшими без вести или погибшими.

Отмечается, что чаще всего эти иски подают представители Министерства обороны, потому что им необходимо исключить пропавшего на боевом задании (то есть, фактически погибшего) военного из списков личного состава.

"До второй половины 2024 года этих исков в судах почти не было — а значит, значительную долю пропавших без вести (кроме тех, чьи тела были обменяны) мы никак не учитывали, так как не видели их ни в некрологах, ни в реестре наследственных дел. Формально эти люди вообще не считались погибшими", – отмечает "Медиазона".

По данным издания, к началу августа в судах оказалось около 50 тысяч таких заявлений, которые связаны с военными. Сообщается, что прямо сейчас суды признают пропавшими или погибшими больше 250 человек каждый день, что сравнимо с числом погибших в день на фронте.

"Процесс по признанию пропавших ранее солдат погибшими хорошо виден в Реестра наследственных дел – сюда, как и в суды, пропавшие добрались в 2024 году (а не в начале войны)…. К концу 2024 года число мужских наследственных дел, в которых между смертью и регистрацией прошло от 100 дней до года, превысило мирный показатель (2021 год) в 50 раз", – пишет "Медиазона".

Издание предполагает, что основную часть признанных погибшими через суд будет видно в следующих оценках – когда станет яснее картина за 2025 год.

К 28 августа СМИ и волонтеры смогли подтвердить гибель более 5,5 тысяч офицеров российской армии и других силовых структур.

Кроме того, официально подтверждена гибель 12 российских генералов: троих генерал-лейтенантов, семерых генерал-майоров и двоих отставников.

