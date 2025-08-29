Усі розділи
Командувач литовської армії назвав умову відправки військ в Україну

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 29 серпня 2025, 12:58
Командувач литовської армії назвав умову відправки військ в Україну
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/08/29/7219027/

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що ідея відправки військових до України розглядається, але реалізувати її можна лише після укладення мирної угоди або принаймні припинення вогню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: За словами Вайкшнораса, у разі відправки в Україну іноземних військ їхнім ключовим завданням була б допомога у відновленні української армії.

"Є різні варіанти (відправки військ в Україну. – Ред.), але головною умовою має бути укладення мирної угоди або як мінімум припинення вогню", – сказав він.

Водночас командувач наголосив, що у цій складній ситуації Україні необхідна будь-яка допомога.

"Безпека Європи в наших руках. Ми завжди можемо прийняти позу страуса і удавати, що нічого не відбувається. Але, мабуть, ми, литовці, краще за всіх знаємо, що може статися, коли нас ніхто не підтримує або немає друзів", – додав Вайкшнорас.

Нагадаємо:

  • Нещодавно радник президента Литви Дайніус Жікевічус заявив, що його країна у рамках миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.
  • Водночас майбутня прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що поки не має чіткої позиції щодо відправлення литовських військових у миротворчу місію в Україну.

Литваросійсько-українська війна
