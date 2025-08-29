Командующий литовской армии назвал условие отправки войск в Украину

Командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что идея отправки военных в Украину рассматривается, но реализовать ее можно только после заключения мирного соглашения или по крайней мере прекращения огня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По словам Вайкшнораса, в случае отправки в Украину иностранных войск их ключевой задачей была бы помощь в восстановлении украинской армии.

Реклама:

"Есть разные варианты (отправки войск в Украину. – Ред.), но главным условием должно быть заключение мирного соглашения или как минимум прекращение огня", – сказал он.

В то же время командующий подчеркнул, что в этой сложной ситуации Украине необходима любая помощь.

"Безопасность Европы в наших руках. Мы всегда можем принять позу страуса и делать вид, что ничего не происходит. Но, пожалуй, мы, литовцы, лучше всех знаем, что может произойти, когда нас никто не поддерживает или нет друзей", – добавил Вайкшнорас.

РЕКЛАМА:

Напомним: