Командующий литовской армии назвал условие отправки войск в Украину

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 29 августа 2025, 12:58
Командующий литовской армии назвал условие отправки войск в Украину
Иллюстративное фото: Getty Images

Командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что идея отправки военных в Украину рассматривается, но реализовать ее можно только после заключения мирного соглашения или по крайней мере прекращения огня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По словам Вайкшнораса, в случае отправки в Украину иностранных войск их ключевой задачей была бы помощь в восстановлении украинской армии.

"Есть разные варианты (отправки войск в Украину. – Ред.), но главным условием должно быть заключение мирного соглашения или как минимум прекращение огня", – сказал он.

В то же время командующий подчеркнул, что в этой сложной ситуации Украине необходима любая помощь.

"Безопасность Европы в наших руках. Мы всегда можем принять позу страуса и делать вид, что ничего не происходит. Но, пожалуй, мы, литовцы, лучше всех знаем, что может произойти, когда нас никто не поддерживает или нет друзей", – добавил Вайкшнорас.

Напомним:

  • Недавно советник президента Литвы Дайниус Жикевичус заявил, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, которое ранее направила в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.
  • В то же время будущий премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что пока не имеет четкой позиции относительно отправки литовских военных в миротворческую миссию в Украину.

Литвароссийско-украинская война
