Шмигаль: Бельгія дасть Україні додаткові 100 млн євро військової допомоги
П'ятниця, 29 серпня 2025, 13:04
Бельгія надасть Україні додаткову військову допомогу в розмірі 100 мільйонів євро у 2025 році в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України".
Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль у соцмережі Х, цитує "Європейська правда"
Деталі: Міністр зазначив, що ці кошти будуть виділені додатково до мільярда євро військової допомоги, яку Бельгія вже надала.
"Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу", – додав Шмигаль.
Передісторія:
- США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.
- Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.
- 24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.