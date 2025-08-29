Шмигаль: Бельгія дасть Україні додаткові 100 млн євро військової допомоги

Бельгія надасть Україні додаткову військову допомогу в розмірі 100 мільйонів євро у 2025 році в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України".

Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль у соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: Міністр зазначив, що ці кошти будуть виділені додатково до мільярда євро військової допомоги, яку Бельгія вже надала.

"Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу", – додав Шмигаль.

Передісторія: