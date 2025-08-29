Все разделы
Шмыгаль: Бельгия даст Украине дополнительные 100 млн евро военной помощи

Ирина КутелеваПятница, 29 августа 2025, 13:04
Шмыгаль: Бельгия даст Украине дополнительные 100 млн евро военной помощи
флаг Бельгии. иллюстративное фото Unsplash

Бельгия предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 100 миллионов евро в 2025 году в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины".

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: Министр отметил, что эти средства будут выделены дополнительно к миллиарду евро военной помощи, которую Бельгия уже предоставила.

"Я благодарен своему коллеге Тео Франкену, а также бельгийскому народу и правительству за поддержку Украины в нашей борьбе за свободу", — добавил Шмыгаль.

Предыстория:

  • США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы других членов Альянса.
  • Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.
  • 24 августа писали, что Норвегия выделяет около 7 млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.

Бельгияпомощь Украине
