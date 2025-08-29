Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Сили оборони уразили об’єкт в РФ, що забезпечує армію агресора нафтопродуктами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 серпня 2025, 13:20
Генштаб: Сили оборони уразили об’єкт в РФ, що забезпечує армію агресора нафтопродуктами
Найтоповичі Брянської області РФ на мапі Google

В ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області у Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано силами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ та Службою безпеки України.

Реклама:

На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються. 

Довідково: Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

війнаГенштабРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У США зафіксували рекордно низький рівень підтримки Трампа – опитування
відеоГенштаб: Сили оборони уразили об’єкт в РФ, що забезпечує армію агресора нафтопродуктами
CNN: США можуть поставити Україні ракети ERAM ще цього року
фото, відео Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: загинув водій, троє поранених
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони в Україні – ЗМІ
Усі новини...
Окупанти атакували Дніпро і область: 2 загиблих та 3 поранених
Росія атакувала 68-ма безпілотниками: є влучання у 9 локаціях
Удар росіян по кораблю ВМС: уже 2 загиблих, ще кілька – зникли безвісти  
Останні новини
15:07
НАБУ перевіряє на корупцію виробника ракети "Фламінго" – Kyiv Independent
15:07
До 2030 року у найбільших містах Китаю запрацює 300 тисяч роботаксі
14:51
У Сумах засудили жінку, яка намагалася продати власну новонароджену доньку за 30 тисяч доларів
14:47
футболАзербайджан оголосив заявку на матчі з Ісландією та Україною у відборі на чемпіонат світу
14:40
Після масованої атаки РФ по Києву по допомогу звернулися 877 людей – КМВА
14:26
В Естонії поділяться досвідом з українськими правоохоронцями, як підвищити довіру до поліції
14:23
Додаткові витрати: "Vodafone Україна" за пів року скоротив чистий прибуток
14:15
"Укрпошта" розпродає нерухомість
14:07
Чому США націоналізували частину Intel?
14:05
Tesla представила нову Model Y Performance з прискоренням 0–100 км/год за 3,5 секунди
Усі новини...
Реклама:
Реклама: