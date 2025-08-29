Генштаб: Сили оборони уразили об’єкт в РФ, що забезпечує армію агресора нафтопродуктами
П'ятниця, 29 серпня 2025, 13:20
В ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області у Росії.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Зазначається, що ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано силами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ та Службою безпеки України.
На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.
Довідково: Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.