Генштаб: Сили оборони уразили об’єкт в РФ, що забезпечує армію агресора нафтопродуктами

В ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області у Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано силами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ та Службою безпеки України.

Реклама:

На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

Довідково: Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.