Генштаб: Силы обороны поразили объект в РФ, обеспечивающий армию агрессора нефтепродуктами

В ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области в России.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено силами ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ и Службой безопасности Украины.

На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

Справка: Станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Пропускная способность этого объекта составляет около 10,5 млн тонн в год.