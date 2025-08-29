Генштаб: Силы обороны поразили объект в РФ, обеспечивающий армию агрессора нефтепродуктами
Пятница, 29 августа 2025, 13:20
В ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области в России.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Отмечается, что поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено силами ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ и Службой безопасности Украины.
На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.
Справка: Станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Пропускная способность этого объекта составляет около 10,5 млн тонн в год.