У США зафіксували рекордно низький рівень підтримки Трампа – опитування

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 29 серпня 2025, 13:59
У США зафіксували рекордно низький рівень підтримки Трампа – опитування
Ілюстративне фото: Getty Images

Опитування Квінніпекського університету засвідчило падіння рейтингу президента США Дональда Трампа до 37%, що стало найгіршим показником його другого терміну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: У п'ятиденному опитуванні, яке завершилося в понеділок, 37% зареєстрованих виборців заявили, що схвалюють роботу президента, порівняно з 55%, які її не схвалюють. Ще 7% заявили, що не знають, як відповісти на запитання.

Рейтинг схвалення Трампа з негативним балансом у 18 пунктів став найнижчим, зафіксованим із січня 2021 року. Він також означає чисте падіння на 4 пункти з липня, коли його рейтинг становив 40% схвалення та 54% несхвалення (негативний баланс 14 пунктів).

Останнє опитування зафіксувало як найнижчий рейтинг схвалення Трампа за його другий термін, так і найвищий рейтинг несхвалення.

Попередній найнижчий рейтинг схвалення Трампа був зафіксований на початку червня, коли 38% схвалювали його, а 54% не схвалювали. 

В останньому опитуванні 84% республіканців схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу, тоді як 9% не схвалюють і 7% кажуть, що не знають або пропускають це питання.

Минулого місяця 90% республіканців схвалювали Трампа, тоді як 8% не схвалювали і 2% не знали або не відповідали.

Тим часом серед демократів 98% не схвалюють його у серпні, порівняно з 95% в липні.

Серед незалежних 58% не схвалюють президента США, 31% схвалюють, а 11% не знають або не відповідають. Минулого місяця 59% не схвалювали, 33% схвалювали, а 8% не відповідали.

Опитування було проведено 21-25 серпня серед 1220 зареєстрованих виборців і мало похибку 3,4 відсоткового пункту.

У США зафіксували рекордно низький рівень підтримки Трампа – опитування
