В США зафиксировали рекордно низкий уровень поддержки Трампа – опрос
Опрос Квиннипекского университета показал падение рейтинга президента США Дональда Трампа до 37%, что стало худшим показателем его второго срока.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill
Детали: В пятидневном опросе, который завершился в понедельник, 37% зарегистрированных избирателей заявили, что одобряют работу президента, по сравнению с 55%, которые ее не одобряют. Еще 7% заявили, что не знают, как ответить на вопрос.
Рейтинг одобрения Трампа с отрицательным балансом в 18 пунктов стал самым низким, зафиксированным с января 2021 года. Он также означает чистое падение на 4 пункта с июля, когда его рейтинг составлял 40% одобрения и 54% неодобрения (отрицательный баланс 14 пунктов).
Последний опрос зафиксировал как самый низкий рейтинг одобрения Трампа за его второй срок, так и самый высокий рейтинг неодобрения.
Предыдущий самый низкий рейтинг одобрения Трампа был зафиксирован в начале июня, когда 38% одобряли его, а 54% не одобряли.
В последнем опросе 84% республиканцев одобряют то, как Трамп выполняет свою работу, тогда как 9% не одобряют и 7% говорят, что не знают или пропускают этот вопрос.
В прошлом месяце 90% республиканцев одобряли Трампа, тогда как 8% не одобряли и 2% не знали или не отвечали.
Между тем среди демократов 98% не одобряют его в августе, по сравнению с 95% в июле.
Среди независимых 58% не одобряют президента США, 31% одобряют, а 11% не знают или не отвечают. В прошлом месяце 59% не одобряли, 33% одобряли, а 8% не отвечали.
Опрос был проведен 21-25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей и имел погрешность 3,4 процентного пункта.
Напомним:
- Относительное большинство граждан США считают, что их государство делает недостаточно для помощи Украине.
- Накануне Государственный департамент США принял решение о возможной продаже для Украины ракет класса "воздух-земля" и спутникового оборудования на ориентировочную сумму $825 млн.