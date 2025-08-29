В США зафиксировали рекордно низкий уровень поддержки Трампа – опрос

Опрос Квиннипекского университета показал падение рейтинга президента США Дональда Трампа до 37%, что стало худшим показателем его второго срока.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: В пятидневном опросе, который завершился в понедельник, 37% зарегистрированных избирателей заявили, что одобряют работу президента, по сравнению с 55%, которые ее не одобряют. Еще 7% заявили, что не знают, как ответить на вопрос.

Рейтинг одобрения Трампа с отрицательным балансом в 18 пунктов стал самым низким, зафиксированным с января 2021 года. Он также означает чистое падение на 4 пункта с июля, когда его рейтинг составлял 40% одобрения и 54% неодобрения (отрицательный баланс 14 пунктов).

Последний опрос зафиксировал как самый низкий рейтинг одобрения Трампа за его второй срок, так и самый высокий рейтинг неодобрения.

Предыдущий самый низкий рейтинг одобрения Трампа был зафиксирован в начале июня, когда 38% одобряли его, а 54% не одобряли.

В последнем опросе 84% республиканцев одобряют то, как Трамп выполняет свою работу, тогда как 9% не одобряют и 7% говорят, что не знают или пропускают этот вопрос.

В прошлом месяце 90% республиканцев одобряли Трампа, тогда как 8% не одобряли и 2% не знали или не отвечали.

Между тем среди демократов 98% не одобряют его в августе, по сравнению с 95% в июле.

Среди независимых 58% не одобряют президента США, 31% одобряют, а 11% не знают или не отвечают. В прошлом месяце 59% не одобряли, 33% одобряли, а 8% не отвечали.

Опрос был проведен 21-25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей и имел погрешность 3,4 процентного пункта.

