Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США зафиксировали рекордно низкий уровень поддержки Трампа – опрос

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 29 августа 2025, 13:59
В США зафиксировали рекордно низкий уровень поддержки Трампа – опрос
Иллюстративное фото: Getty Images

Опрос Квиннипекского университета показал падение рейтинга президента США Дональда Трампа до 37%, что стало худшим показателем его второго срока.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: В пятидневном опросе, который завершился в понедельник, 37% зарегистрированных избирателей заявили, что одобряют работу президента, по сравнению с 55%, которые ее не одобряют. Еще 7% заявили, что не знают, как ответить на вопрос.

Реклама:

Рейтинг одобрения Трампа с отрицательным балансом в 18 пунктов стал самым низким, зафиксированным с января 2021 года. Он также означает чистое падение на 4 пункта с июля, когда его рейтинг составлял 40% одобрения и 54% неодобрения (отрицательный баланс 14 пунктов).

Последний опрос зафиксировал как самый низкий рейтинг одобрения Трампа за его второй срок, так и самый высокий рейтинг неодобрения.

Предыдущий самый низкий рейтинг одобрения Трампа был зафиксирован в начале июня, когда 38% одобряли его, а 54% не одобряли.

РЕКЛАМА:

В последнем опросе 84% республиканцев одобряют то, как Трамп выполняет свою работу, тогда как 9% не одобряют и 7% говорят, что не знают или пропускают этот вопрос.

В прошлом месяце 90% республиканцев одобряли Трампа, тогда как 8% не одобряли и 2% не знали или не отвечали.

Между тем среди демократов 98% не одобряют его в августе, по сравнению с 95% в июле.

Среди независимых 58% не одобряют президента США, 31% одобряют, а 11% не знают или не отвечают. В прошлом месяце 59% не одобряли, 33% одобряли, а 8% не отвечали.

Опрос был проведен 21-25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей и имел погрешность 3,4 процентного пункта.

Напомним:

ТрампСШАопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Мы не фиксируем массового выезда 18-22-летних. Нужно, чтобы они заканчивали школы и вузы здесь
МИД: Из-за массированного обстрела Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН
НАБУ проверяет на коррупцию производителя ракеты "Фламинго" - Kyiv Independent
В США зафиксировали рекордно низкий уровень поддержки Трампа – опрос
CNN: США могут поставить Украине ракеты ERAM еще в этом году
фото, видео Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский
Все новости...
Трамп
Intel говорит, что получила $5,7 млрд в рамках соглашения с Трампом
Президент Португалии назвал Трампа "российским агентом"
Мерц заявил, что не верит во встречу Зеленского и Путина
Последние новости
17:40
На Закарпатье судили мужчину, избившего подростка за прослушивание русской музыки
17:39
фотоЕрмак провел переговоры с Уиткоффом в Нью-Йорке
17:30
Huawei обошла Apple и стала лидером на рынке умных часов
17:29
В Кремле снова делают вид, что заинтересованы во встрече Путина с Зеленским, но...
17:14
Минэкономики отчиталось о ходе жатвы: регионы-лидеры
17:10
Американский актер Шрайбер призвал донатить на ИИ-турели Sky Sentinel для защиты украинского неба
16:59
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
16:55
Львов хочет, чтобы подрядчики отремонтировали магистральные дороги в долг
16:53
фотоПрисвоил деньги на строительстве пожарного депо: экс-главе ГСЧС Киевской области объявили подозрение
16:52
Что приносит наибольшие доходы на временно оккупированной Херсонщине - расследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: