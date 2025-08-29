Після масованої атаки РФ по Києву по допомогу звернулися 877 людей – КМВА

У Києві тривають аварійно відновлювальні заходи на двох локаціях у Дарницькому районі після масованої комбінованої атаки РФ 28 серпня, за допомогою до влади звернулися 877 людей, які постраждали або втратили майно.

Джерело: глава київської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "За оперативними даними, по допомогу по Києву звернулися вже 877 осіб, які постраждали, втратили майно. Склали 565 актів про пошкодження.

Наслідки значні і комунальники продовжують обстеження. Понад 5400 розбитих вікон станом на зараз вже підтверджено. За інформацією районів, близько 2500 закрили плівкою та листами. Триває фіксація та актування пошкоджень".

Деталі: За словами Ткаченка, 23 родини потребують тимчасового поселення, з них 21 – у Дарницькому районі столиці.

Очільник КМВА пообіцяв місця розміщення та відповідні виплати потерпілим.

На локаціях у Голосіївському районі наразі Київавтодор відновлює дорожнє покриття. ДТЕК відновлює електропостачання посольства Азербайджанської Республіки, яке постраждало від російської атаки.

Передісторія: