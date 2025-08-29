Все разделы
После массированной атаки РФ на Киев за помощью обратились 877 человек – КГВА

Валентина РоманенкоПятница, 29 августа 2025, 14:40
После массированной атаки РФ на Киев за помощью обратились 877 человек – КГВА
Последствия российского удара 28.08.25 в Дарницком районе Киева. Фото ГСЧС

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на двух локациях в Дарницком районе после массированной комбинированной атаки РФ 28 августа, за помощью к властям обратились 877 человек, которые пострадали или потеряли имущество.

Источник: глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "По оперативным данным, за помощью по Киеву обратились уже 877 человек, которые пострадали, потеряли имущество. Составили 565 актов о повреждениях.

Последствия значительные и коммунальщики продолжают обследование. Более 5400 разбитых окон на данный момент уже подтверждено. По информации районов, около 2500 закрыли пленкой и листами. Продолжается фиксация и актуализация повреждений".

Детали: По словам Ткаченко, 23 семьи нуждаются во временном поселении, из них 21 – в Дарницком районе столицы.

Глава КГГА пообещал места для размещения, а также соответствующие выплаты пострадавшим.

На локациях в Голосеевском районе Киевавтодор восстанавливает дорожное покрытие. ДТЭК восстанавливает электроснабжение посольства Азербайджанской Республики, которое пострадало от российской атаки.

Предыстория:

ракетный ударКиев
