МЗС: Через масований обстріл Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Анастасія ПроцП'ятниця, 29 серпня 2025, 15:13
29 серпня Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН після масованої атаки Росії на Київ та інші міста.

Джерело: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 

Деталі: Повідомляється, що засідання відбудеться сьогодні, 29 серпня, о 22:00 за київським часом. Його скликали на вимогу України, яку підтримали партнери. За словами Сибіги, воно є реакцією на хвилю російських ракетних і дронових ударів, які призвели до десятків жертв серед цивільних, зокрема дітей.

Пряма мова Сибіги: "Засідання є відповіддю на чергову масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші міста України. Ці удари призвели до десятків жертв серед цивільного населення, включаючи дітей.

Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора.

Лише тиск, включно з новими жорсткими санкціями, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до реальних зусиль, спрямованих на припинення війни".

Передісторія:

