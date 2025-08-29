Все разделы
МИД: Из-за массированного обстрела Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Анастасия ПроцПятница, 29 августа 2025, 15:13
МИД: Из-за массированного обстрела Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН
29 августа Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки России на Киев и другие города.

Источник: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 

Детали: Сообщается, что заседание состоится сегодня, 29 августа, в 22:00 по киевскому времени. Его созвали по требованию Украины, которое поддержали партнеры. По словам Сибиги, оно является реакцией на волну российских ракетных и дроновых ударов, которые привели к десяткам жертв среди гражданских, в том числе детей.

Прямая речь Сибиги: "Заседание является ответом на очередную массированную волну российских ракетных и беспилотных атак на Киев и другие города Украины. Эти удары привели к десяткам жертв среди гражданского населения, включая детей.

Мы призываем членов Совета Безопасности использовать это заседание, чтобы выразить поддержку Украине перед лицом российского террора и усилить давление на российского агрессора.

Только давление, включая новые жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к реальным усилиям, направленным на прекращение войны".

Предыстория:

МИД
