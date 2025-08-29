Все разделы
Президент Еврокомиссии назвала Путина "хищником" и обозначила риски для ЕС

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПятница, 29 августа 2025, 15:36
Президент Еврокомиссии назвала Путина хищником и обозначила риски для ЕС
Урсула фон дер Ляйен. Фото из Х главы ЕК

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о рисках, которые Россия представляет для Европы, отметив в этом контексте важность безопасности восточных границ.

Источник: президент ЕК во время визита в Латвию, цитирует The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Выступая с премьер-министром Латвии Эвикой Силине, фон дер Ляйен отметила, что "Европа будет в безопасности только в том случае, если будет в безопасности ее восточная граница".

"Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин – хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия – еще один пример", – сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула: весь Евросоюз должен понимать, "что важно работать над готовностью, реагировать на растущие риски и угрозы".

Она отметила, что это включает важность финансовой гибкости для государств-членов ЕС "инвестировать в собственную оборону" и необходимость рассмотреть возможность закупок по всей Европе.

По словам президента ЕК, параллельно ЕС должен работать над укреплением украинских вооруженных сил, чтобы превратить их в "стального дикобраза, неперевариваемого для потенциальных захватчиков".

Предыстория:

