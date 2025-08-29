Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський вірить, що Трамп не втратив інтересу до мирних переговорів із РФ

Марія Ємець, Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 серпня 2025, 16:03
Зеленський вірить, що Трамп не втратив інтересу до мирних переговорів із РФ
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський переконаний, що очільник США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни.

Джерело: глава держави під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленського попросили прокоментувати слова Трампа, що він "не хоче бути залученим" у переговори.

Реклама:

"Ні-ні, у мене з ним була дуже хороша розмова, справді. Він розуміє, що це непростий шлях", – сказав український президент.

Він також припустив, що можливо слова Трампа стосувався саме першої потенційної зустрічі Зеленського зустрічі з Путіним, та нагадав, що американський президент вважає, що двостороння зустріч лідерів України й РФ має передувати тристоронній за його участі.

"Трамп хоче досягти успіху, для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він, ймовірно, не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти успіху", – додав глава держави.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.
  • Канцлер Німеччини вважає "очевидним", що Зеленський і Путін найближчим часом не зустрінуться.

переговориЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати
ВІДЕОНа військовому меморіальному кладовищі відбулися перші поховання: Зеленський показав церемонію
Президент підписав закон про державну політику у сфері нацпам’яті: що він передбачає
Розслідування щодо ракети "Фламінго" не ведеться – НАБУ
фотоЄрмак провів переговори з Віткоффом у Нью-Йорку
У ЄС домовились після початку перемир’я розмістити військових інструкторів в Україні
Усі новини...
переговори
Президент пояснив, чому обирає дипломатичний шлях до миру: Він більш швидкий
Зеленський: У п'ятницю Єрмак і Умєров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки
Стало відомо, про що українська делегація говоритиме на зустрічі з Віткоффом
Останні новини
02:16
Путін анонсував переговори з Китаєм щодо поглиблення співпраці
01:15
Свириденко на Радбезі ООН: "Росія обирає шлях убивств замість миру"
00:25
На фронті 120 боєзіткнень: найбільше окупанти атакують на Покровському напрямку – Генштаб
00:07
Туреччина, Німеччина та Литва виграли вдруге поспіль на Євробаскеті-2025
00:05
Росія здійснює масовану дронову атаку на Україну: працює ППО
23:47
МВС Польщі працює над урегулюванням статусу українців після вето Навроцького
23:35
МЗС Словаччини стверджує, що ніколи не зупиняло оформлення туристичних віз росіянам
23:24
Китай заморозив "Силу Сибіру-2" і хоче купувати газ РФ старою трубою
23:08
Російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві
22:53
боксБудьте готові: менеджер Ф’юрі – про третій бій Тайсона з Усиком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: