Зеленский верит, что Трамп не потерял интереса к мирным переговорам с РФ

Президент Владимир Зеленский убежден, что глава США Дональд Трамп не потерял интереса к переговорному процессу вокруг российско-украинской войны.

Источник: глава государства во время общения со СМИ 29 августа, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.

"Нет-нет, у меня с ним был очень хороший разговор, действительно. Он понимает, что это непростой путь", – сказал украинский президент.

Он также предположил, что, возможно, слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленского с Путиным, и напомнил, что американский президент считает, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.

"Трамп хочет добиться успеха для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не добьется успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильными, мы сможем добиться успеха", – добавил глава государства.

