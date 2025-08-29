Все разделы
Зеленский верит, что Трамп не потерял интереса к мирным переговорам с РФ

Мария Емец, Валентина РоманенкоПятница, 29 августа 2025, 16:03
Зеленский верит, что Трамп не потерял интереса к мирным переговорам с РФ
Зеленский. Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский убежден, что глава США Дональд Трамп не потерял интереса к переговорному процессу вокруг российско-украинской войны.

Источник: глава государства во время общения со СМИ 29 августа, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.

"Нет-нет, у меня с ним был очень хороший разговор, действительно. Он понимает, что это непростой путь", – сказал украинский президент.

Он также предположил, что, возможно, слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленского с Путиным, и напомнил, что американский президент считает, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.

"Трамп хочет добиться успеха для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не добьется успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильными, мы сможем добиться успеха", – добавил глава государства.

Предыстория:

  • По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.
  • Канцлер Германии считает "очевидным", что Зеленский и Путин в ближайшее время не встретятся.

переговорыЗеленскийТрамп
