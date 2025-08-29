Зеленский верит, что Трамп не потерял интереса к мирным переговорам с РФ
Президент Владимир Зеленский убежден, что глава США Дональд Трамп не потерял интереса к переговорному процессу вокруг российско-украинской войны.
Источник: глава государства во время общения со СМИ 29 августа, цитирует "Европейская правда"
Детали: Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.
"Нет-нет, у меня с ним был очень хороший разговор, действительно. Он понимает, что это непростой путь", – сказал украинский президент.
Он также предположил, что, возможно, слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленского с Путиным, и напомнил, что американский президент считает, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.
"Трамп хочет добиться успеха для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не добьется успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильными, мы сможем добиться успеха", – добавил глава государства.
Предыстория:
- По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.
- Канцлер Германии считает "очевидным", что Зеленский и Путин в ближайшее время не встретятся.