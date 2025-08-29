Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Не фіксуємо масового виїзду 18-22-річних. Потрібно щоб вони закінчували школи і ВНЗ тут

Олександр ШумілінП'ятниця, 29 серпня 2025, 16:03
Зеленський: Не фіксуємо масового виїзду 18-22-річних. Потрібно щоб вони закінчували школи і ВНЗ тут
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів, що рішення про дозвол на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки не вплинуло на обороноздатність країни, а націлене на те, щоб чим більше хлопчиків-українців закінчували школи і ВНЗ в Україні.

Джерело: брифінг Зеленського 29 серпня

Деталі: Зеленський розповів, що статистика щодо учнів і студентів в Україні погіршується. І тому було ухвалене рішення щодо 18-22-річних.

Реклама:

Пряма мова: "Статистика погіршується. У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні стає все менше і менше. У нас було широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам передусім потрібно, щоб вони тут закінчили школу. І щоб батьки їх не вивозили. А вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що саме в цей час вони втрачають зв’язок з Україною. Насьогодні це факт…

Ми розуміємо, що цей вік (18-22 роки) університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школи, а що важливо поступати в українські ВНЗ, не за кордоном, а в Україні. І що важливо, закінчувати їх тут. Тому була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави.

Ми не бачимо ніяких масових виїздів. Є аналітика… Ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього потрібно працювати. Якщо дитина не закінчує школу в рідній державі і уїжджає, то вона виїжджає ще не дорослою людиною, то ризики того, що вона не повернеться дуже високі".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Прикордонники 28 серпня повідомили, що не фіксують суттєвого збільшення пасажиропотоку на виїзд із країни після того, як того дня запрацювала норма дозволу на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років включно.

кордонЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Не фіксуємо масового виїзду 18-22-річних. Потрібно щоб вони закінчували школи і ВНЗ тут
МЗС: Через масований обстріл Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН
НАБУ перевіряє на корупцію виробника ракети "Фламінго" – Kyiv Independent
У США зафіксували рекордно низький рівень підтримки Трампа – опитування
CNN: США можуть поставити Україні ракети ERAM ще цього року
фото, відео Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
Усі новини...
кордон
Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
У ДПСУ розповіли, які напрямки кордону найбільше облюбували порушники
Останні новини
17:40
На Закарпатті судили чоловіка, який побив підлітка за прослуховування російської музики
17:39
фотоЄрмак провів переговори з Віткоффом у Нью-Йорку
17:30
Huawei обійшла Apple та стала лідером на ринку розумних годинників
17:29
У Кремлі знову роблять вигляд, що зацікавлені в зустрічі Путіна з Зеленським, але...
17:14
Мінекономіки відзвітувало про перебіг жнив: регіони-лідери
17:10
Американський актор Шрайбер закликав донатити на ШІ-турелі Sky Sentinel для захисту українського неба
16:59
У ЄС домовились після початку перемир’я розмістити військових інструкторів в Україні
16:55
Львів хоче, щоб підрядники відремонтували магістральні дороги у борг
16:53
фотоПривласнив кошти на будівництві пожежного депо: екскерівнику ДСНС Київщини оголосили підозру
16:52
Що приносить найбільші прибутки на тимчасово окупованій Херсонщині – розслідування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: