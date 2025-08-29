Зеленський: Не фіксуємо масового виїзду 18-22-річних. Потрібно щоб вони закінчували школи і ВНЗ тут

Президент Володимир Зеленський розповів, що рішення про дозвол на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки не вплинуло на обороноздатність країни, а націлене на те, щоб чим більше хлопчиків-українців закінчували школи і ВНЗ в Україні.

Джерело: брифінг Зеленського 29 серпня

Деталі: Зеленський розповів, що статистика щодо учнів і студентів в Україні погіршується. І тому було ухвалене рішення щодо 18-22-річних.

Пряма мова: "Статистика погіршується. У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні стає все менше і менше. У нас було широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам передусім потрібно, щоб вони тут закінчили школу. І щоб батьки їх не вивозили. А вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що саме в цей час вони втрачають зв’язок з Україною. Насьогодні це факт…

Ми розуміємо, що цей вік (18-22 роки) університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школи, а що важливо поступати в українські ВНЗ, не за кордоном, а в Україні. І що важливо, закінчувати їх тут. Тому була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави.

Ми не бачимо ніяких масових виїздів. Є аналітика… Ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього потрібно працювати. Якщо дитина не закінчує школу в рідній державі і уїжджає, то вона виїжджає ще не дорослою людиною, то ризики того, що вона не повернеться дуже високі".

