Зеленський: Не фіксуємо масового виїзду 18-22-річних. Потрібно щоб вони закінчували школи і ВНЗ тут
Президент Володимир Зеленський розповів, що рішення про дозвол на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки не вплинуло на обороноздатність країни, а націлене на те, щоб чим більше хлопчиків-українців закінчували школи і ВНЗ в Україні.
Джерело: брифінг Зеленського 29 серпня
Деталі: Зеленський розповів, що статистика щодо учнів і студентів в Україні погіршується. І тому було ухвалене рішення щодо 18-22-річних.
Пряма мова: "Статистика погіршується. У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні стає все менше і менше. У нас було широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам передусім потрібно, щоб вони тут закінчили школу. І щоб батьки їх не вивозили. А вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що саме в цей час вони втрачають зв’язок з Україною. Насьогодні це факт…
Ми розуміємо, що цей вік (18-22 роки) університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школи, а що важливо поступати в українські ВНЗ, не за кордоном, а в Україні. І що важливо, закінчувати їх тут. Тому була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави.
Ми не бачимо ніяких масових виїздів. Є аналітика… Ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього потрібно працювати. Якщо дитина не закінчує школу в рідній державі і уїжджає, то вона виїжджає ще не дорослою людиною, то ризики того, що вона не повернеться дуже високі".
Передісторія:
- Прикордонники 28 серпня повідомили, що не фіксують суттєвого збільшення пасажиропотоку на виїзд із країни після того, як того дня запрацювала норма дозволу на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років включно.