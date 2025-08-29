Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы не фиксируем массового выезда 18-22-летних. Нужно, чтобы они заканчивали школы и вузы здесь

Александр ШумилинПятница, 29 августа 2025, 16:03
Зеленский: Мы не фиксируем массового выезда 18-22-летних. Нужно, чтобы они заканчивали школы и вузы здесь
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал, что решение о разрешении на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет не повлияло на обороноспособность страны, а нацелено на то, чтобы как можно больше украинских мальчиков заканчивали школы и вузы в Украине.

Источник: брифинг Зеленского 29 августа

Детали: Зеленский рассказал, что статистика по ученикам и студентам в Украине ухудшается. И поэтому было принято решение в отношении 18-22-летних.

Реклама:

Прямая речь: "Статистика ухудшается. У нас мальчиков, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше. У нас был широкий круг консультаций, прежде всего с военными и педагогами. Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, нам прежде всего нужно, чтобы они здесь закончили школу. И чтобы родители их не вывозили. А они их начинают вывозить без окончания школы. И это очень плохо, потому что именно в это время они теряют связь с Украиной. На сегодняшний день это факт...

Мы понимаем, что этот возраст (18-22 года) – университетский возраст, студенческий возраст, что дети могут спокойно не только в Украине заканчивать школы, но и, что важно, поступать в украинские вузы, не за границей, а в Украине. И что важно, заканчивать их здесь. Поэтому был найден именно такой ответ, который не имел никакого влияния на обороноспособность нашего государства.

Мы не видим никаких массовых выездов. Есть аналитика... Мы верим, что большой процент вернется после войны, но для этого нужно работать. Если ребенок не заканчивает школу в родном государстве и уезжает, то он уезжает еще не взрослым человеком, и риски того, что он не вернется, очень высоки".      

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Пограничники 28 августа сообщили, что не фиксируют существенного увеличения пассажиропотока на выезд из страны после того, как в тот день заработала норма разрешения на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

границаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву
Президент подписал закон о государственной политике в сфере нацпамяти: что он предполагает
Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ
фотоЕрмак провел переговоры с Уиткоффом в Нью-Йорке
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
Все новости...
граница
Норма о выезде мужчин 18-22 лет на пассажиропоток через границу не повлияла – ГПСУ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
В ГПСУ рассказали, какие участки границы больше всего облюбовали нарушители
Последние новости
20:04
Зеленский намекнул на возможный визит главы Евросовета в Украину
19:57
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
19:32
Турция прекращает все экономические связи с Израилем
19:22
Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву
19:22
Венс раскритиковал статью Politico о некомпетентности Виткоффа
19:19
Президент подписал закон о государственной политике в сфере нацпамяти: что он предполагает
19:14
футбол"Шахтер" отдохнет на островах, "Динамо" сыграет с сильнейшими. Анализ соперников украинских клубов в ЛК
19:04
Макрон на фоне политического кризиса заявляет, что досрочно с поста не уйдет
18:51
Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ
18:48
Вклад Дании в производство оружия украинским ОПК в этом году составит около 1,4 млрд евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: