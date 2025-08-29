Зеленский: Мы не фиксируем массового выезда 18-22-летних. Нужно, чтобы они заканчивали школы и вузы здесь

Президент Владимир Зеленский рассказал, что решение о разрешении на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет не повлияло на обороноспособность страны, а нацелено на то, чтобы как можно больше украинских мальчиков заканчивали школы и вузы в Украине.

Источник: брифинг Зеленского 29 августа

Детали: Зеленский рассказал, что статистика по ученикам и студентам в Украине ухудшается. И поэтому было принято решение в отношении 18-22-летних.

Реклама:

Прямая речь: "Статистика ухудшается. У нас мальчиков, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше. У нас был широкий круг консультаций, прежде всего с военными и педагогами. Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, нам прежде всего нужно, чтобы они здесь закончили школу. И чтобы родители их не вывозили. А они их начинают вывозить без окончания школы. И это очень плохо, потому что именно в это время они теряют связь с Украиной. На сегодняшний день это факт...

Мы понимаем, что этот возраст (18-22 года) – университетский возраст, студенческий возраст, что дети могут спокойно не только в Украине заканчивать школы, но и, что важно, поступать в украинские вузы, не за границей, а в Украине. И что важно, заканчивать их здесь. Поэтому был найден именно такой ответ, который не имел никакого влияния на обороноспособность нашего государства.

Мы не видим никаких массовых выездов. Есть аналитика... Мы верим, что большой процент вернется после войны, но для этого нужно работать. Если ребенок не заканчивает школу в родном государстве и уезжает, то он уезжает еще не взрослым человеком, и риски того, что он не вернется, очень высоки".

РЕКЛАМА:

Предыстория: