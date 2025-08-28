Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ

Прикордонники не фіксують суттєвого збільшення пасажиропотоку на виїзд із країни після того, як запрацювала норма дозволу на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років включно.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Так, прикордонники у четвер оформлюють на виїзд і чоловіків цієї вікової категорії, але суттєвого збільшення пасажиропотоку немає".

Деталі: Демченко пояснив, що в певних пунктах пропуску можуть фіксуватися черги на виїзд, але пасажиропотік в останні дні літа є досить активним і зміни до Правил перетину кордону кардинальним чином на нього не повпливали.

Щодо низки відео з соцмереж, які знімають юнаки віком 18-22 роки, що залишають межі України речник ДПСУ зазначив: "Це скоріше певне вихваляння, що людина цієї вікової категорії перетнула кордон на виїзд. І їм не терпиться цим поділитися. Але ще раз зазначу, ця категорія громадян не формує переважну більшість тих, хто перетинає кордон України".

На уточнююче запитання Демченко зазначив також, що Прикордонна служба не веде окремої статистики про перетин кордону громадянами певного віку.

Передісторія: