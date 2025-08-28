Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 серпня 2025, 16:25
Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ
Андрій Демченко. фото Дмитра Сливного, ДПСУ

Прикордонники не фіксують суттєвого збільшення пасажиропотоку на виїзд із країни після того, як запрацювала норма дозволу на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років включно.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Так, прикордонники у четвер оформлюють на виїзд і чоловіків цієї вікової категорії, але суттєвого збільшення пасажиропотоку немає".

Реклама:

Деталі: Демченко пояснив, що в певних пунктах пропуску можуть фіксуватися черги на виїзд, але пасажиропотік в останні дні літа є досить активним і зміни до Правил перетину кордону кардинальним чином на нього не повпливали.

Щодо низки відео з соцмереж, які знімають юнаки віком 18-22 роки, що залишають межі України речник ДПСУ зазначив: "Це скоріше певне вихваляння, що людина цієї вікової категорії перетнула кордон на виїзд. І їм не терпиться цим поділитися. Але ще раз зазначу, ця категорія громадян не формує переважну більшість тих, хто перетинає кордон України".

На уточнююче запитання Демченко зазначив також, що Прикордонна служба не веде окремої статистики про  перетин кордону громадянами певного віку.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Постанову про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, яка дозволяє виїзд з України чоловікам віком від 18 до 22 років включно, оприлюднили на урядовому порталі 27 серпня. Наступного дня вона набула чинності після публікації в "Урядовому кур’єрі". Прикордонники повідомили, що почали застосовувати цю норму.
  • Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років крім паспорта потрібно мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. У випадку перебування в розшуку, чоловікам цієї вікової категорії у перетині кордону на виїзд буде відмовлено.
  • Відповідна норма не поширюється на осіб, визначених у пункті 2-14 Правил перетину кордону, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

Воєнний станкордонПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Атака РФ пошкодила енергооб’єкти у кількох областях України
Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ
"Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові": "Мадяр" порадив Орбану "запхати в дупу" його санкції
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова представлятиме Україну на Оскарі
фото, відео, оновлено У Києві вже 18 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
ЗМІ: Росіяни запускають дрони над маршрутами військових вантажів США у Німеччині
Усі новини...
Воєнний стан
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
Уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки
ДПСУ: Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років потрібен буде військово-обліковий документ
Останні новини
17:36
Виробник роботів-пилососів Dreame випустить електричний суперкар
17:26
Smart Energy Новинського подає до суду на Україну
17:12
Британія готова після війни розвивати співпрацю з Україною щодо космосу і кіберпростору
17:11
Низка поїздів змінює графік та маршрут внаслідок ворожих обстрілів
17:10
Зеленський розраховує на початок переговорів про вступ до ЄС "найближчим часом"
17:09
Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 29 серпня
16:58
В Україні перевірили якість питної води: у 69% випадків знайшли порушення
16:58
Внаслідок удару по Києву постраждала родина: жінка загинула, а її чоловік і син – у лікарні
16:55
Землевласники сплатили 25,5 мільярдів гривень земельного податку
16:50
Фонд держмайна спробує продати колишні виправні колонії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: