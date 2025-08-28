Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ
Прикордонники не фіксують суттєвого збільшення пасажиропотоку на виїзд із країни після того, як запрацювала норма дозволу на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років включно.
Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Так, прикордонники у четвер оформлюють на виїзд і чоловіків цієї вікової категорії, але суттєвого збільшення пасажиропотоку немає".
Деталі: Демченко пояснив, що в певних пунктах пропуску можуть фіксуватися черги на виїзд, але пасажиропотік в останні дні літа є досить активним і зміни до Правил перетину кордону кардинальним чином на нього не повпливали.
Щодо низки відео з соцмереж, які знімають юнаки віком 18-22 роки, що залишають межі України речник ДПСУ зазначив: "Це скоріше певне вихваляння, що людина цієї вікової категорії перетнула кордон на виїзд. І їм не терпиться цим поділитися. Але ще раз зазначу, ця категорія громадян не формує переважну більшість тих, хто перетинає кордон України".
На уточнююче запитання Демченко зазначив також, що Прикордонна служба не веде окремої статистики про перетин кордону громадянами певного віку.
Передісторія:
- Постанову про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, яка дозволяє виїзд з України чоловікам віком від 18 до 22 років включно, оприлюднили на урядовому порталі 27 серпня. Наступного дня вона набула чинності після публікації в "Урядовому кур’єрі". Прикордонники повідомили, що почали застосовувати цю норму.
- Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років крім паспорта потрібно мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. У випадку перебування в розшуку, чоловікам цієї вікової категорії у перетині кордону на виїзд буде відмовлено.
- Відповідна норма не поширюється на осіб, визначених у пункті 2-14 Правил перетину кордону, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.