Президент пояснив, чому обирає дипломатичний шлях до миру: Він більш швидкий

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення війни можливе як військовим, так і дипломатичним шляхом, але саме дипломатія дає більше шансів досягти результату швидше і з меншими втратами.

Джерело: Зеленський під час брифінгу

Пряма мова: "Припинення війни може відбутися двома варіантами: військовим або дипломатичним. Ми розуміємо всі, що Росія наразі не зможе нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна наразі зброєю не зможе повернути всі свої території. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам.

Тому коли ми говоримо, в що вірить суспільство і люди, я вважаю, що дипломатичний шлях більш швидкий і з меншими втратами, ніж шлях через війну",

Передісторія: