Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент объяснил, почему выбирает дипломатический путь к миру: Он более быстрый

Анастасия ПроцПятница, 29 августа 2025, 16:10
Президент объяснил, почему выбирает дипломатический путь к миру: Он более быстрый
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны возможно как военным, так и дипломатическим путем, но именно дипломатия дает больше шансов достичь результата быстрее и с меньшими потерями.

Источник: Зеленский во время брифинга

Прямая речь: "Прекращение войны может произойти двумя вариантами: военным или дипломатическим. Мы понимаем все, что Россия пока не сможет нас оккупировать. Мы понимаем все, что Украина пока оружием не сможет вернуть все свои территории. Не хватает сил им, не хватает сил нам. 

Реклама:

Поэтому когда мы говорим, во что верит общество и люди, я считаю, что дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну".

Предыстория:

Зеленскийпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву
Президент подписал закон о государственной политике в сфере нацпамяти: что он предполагает
Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ
фотоЕрмак провел переговоры с Уиткоффом в Нью-Йорке
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Мы не фиксируем массового выезда 18-22-летних. Нужно, чтобы они заканчивали школы и вузы здесь
Зеленский верит, что Трамп не потерял интереса к мирным переговорам с РФ
Зеленский обсудил с лидерами пяти стран Европы гарантии безопасности для Украины
Последние новости
20:04
Зеленский намекнул на возможный визит главы Евросовета в Украину
19:57
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
19:32
Турция прекращает все экономические связи с Израилем
19:22
Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву
19:22
Венс раскритиковал статью Politico о некомпетентности Виткоффа
19:19
Президент подписал закон о государственной политике в сфере нацпамяти: что он предполагает
19:14
футбол"Шахтер" отдохнет на островах, "Динамо" сыграет с сильнейшими. Анализ соперников украинских клубов в ЛК
19:04
Макрон на фоне политического кризиса заявляет, что досрочно с поста не уйдет
18:51
Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ
18:48
Вклад Дании в производство оружия украинским ОПК в этом году составит около 1,4 млрд евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: