Президент объяснил, почему выбирает дипломатический путь к миру: Он более быстрый

Президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны возможно как военным, так и дипломатическим путем, но именно дипломатия дает больше шансов достичь результата быстрее и с меньшими потерями.

Источник: Зеленский во время брифинга

Прямая речь: "Прекращение войны может произойти двумя вариантами: военным или дипломатическим. Мы понимаем все, что Россия пока не сможет нас оккупировать. Мы понимаем все, что Украина пока оружием не сможет вернуть все свои территории. Не хватает сил им, не хватает сил нам.

Реклама:

Поэтому когда мы говорим, во что верит общество и люди, я считаю, что дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну".

Предыстория: