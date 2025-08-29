У ЄС домовились після початку перемир’я розмістити військових інструкторів в Україні

Держави Європейського Союзу направлять військових інструкторів на територію України у рамках тренувальної місії з підготовки українських військових EUMAM, що буде внеском від ЄС у гарантії безпеки України після встановлення перемир’я.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова високої представниці ЄС у закордонних справах та з питань безпеки Каї Каллас на пресконференції у Копенгагені 29 серпня, після закінчення неформального засідання міністрів оборони ЄС

Деталі: ЄС направить військових інструкторів в Україну після встановлення перемир’я у рамках надання гарантій безпеки.

"Сьогодні міністри обговорили європейську роль у питаннях безпекових гарантій, роль Європейського Союзу, і очевидно, що Європа повністю виконає свою частину. Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання та надання консультацій всередині України після встановлення перемир’я", – повідомила Каллас.

Вона нагадала, що ЄС є найбільшим постачальником тренувань і підготовки для українських військових.

"Ми вже підготували понад 80 тисяч солдатів і маємо бути готовими зробити більше. Це може включати розміщення інструкторів ЄС у військових академіях та установах України", – розповіла висока представниця ЄС.

"Паралельно наша цивільна місія може зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами в рамках майбутньої мирної угоди.

Демілітаризована зона, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.