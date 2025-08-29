Все разделы
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинПятница, 29 августа 2025, 16:59
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
Фото: Getty Images

Государства Европейского Союза направят военных инструкторов на территорию Украины в рамках тренировочной миссии по подготовке украинских военных EUMAM, что будет вкладом от ЕС в гарантии безопасности Украины после установления перемирия.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова высокого представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Каи Каллас на пресс-конференции в Копенгагене 29 августа, после окончания неформального заседания министров обороны ЕС

Детали: ЕС направит военных инструкторов в Украину после установления перемирия в рамках предоставления гарантий безопасности.

"Сегодня министры обсудили европейскую роль в вопросах гарантий безопасности, роль Европейского Союза, и очевидно, что Европа полностью выполнит свою часть. Я приветствую то, что сегодня существует широкая поддержка расширения мандата нашей военной миссии ЕС EUMAM для проведения обучения и предоставления консультаций внутри Украины после установления перемирия", – сообщила Каллас.

Она напомнила, что ЕС является крупнейшим поставщиком тренировок и подготовки для украинских военных.

"Мы уже подготовили более 80 тысяч солдат и должны быть готовы сделать больше. Это может включать размещение инструкторов ЕС в военных академиях и учреждениях Украины", – рассказала высокая представительница ЕС.

"Параллельно наша гражданская миссия может укреплять устойчивость Украины против российских гибридных атак", – добавила она.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках будущего мирного соглашения.

Демилитаризованная зона, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.

война
