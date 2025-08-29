Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі знову роблять вигляд, що зацікавлені в зустрічі Путіна з Зеленським, але...

Марія Ємець, Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 серпня 2025, 17:29
У Кремлі знову роблять вигляд, що зацікавлені в зустрічі Путіна з Зеленським, але...
Дмитро Пєсков. фото Getty Images

У Кремлі знову заявили, що "не заперечують" проти зустрічі очільника РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але буцімто "мають свої очікування щодо її підготовки".

Джерело: речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс", "Європейська правда"

Деталі: Речник правителя РФ заявив, що той в цілому не проти зустрічі з президентом України і готовий до неї, але спершу Росія хоче "напрацювань на експертному рівні".

Реклама:

"Путін не виключає можливості проведення такої зустрічі, але вважає, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена, щоб на ній можна було фіналізувати напрацювання, які спершу потрібно підготувати на експертному рівні", – прокоментував він.

"Поки не можна сказати, що ця експертна робота вирує, на жаль ні. Ми зберігаємо зацікавленість та готовність до таких перемовин", – сказав Пєсков.

Він додав, що Москва "передала основні позиції і положення" Києву у письмовому вигляді. "Так, це позиції-запит, далі потрібне обговорення", – зазначив речник Кремля.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.
  • За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.
  • Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок спливуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій. 

РосіяПутінЗеленськийпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати
ВІДЕОНа військовому меморіальному кладовищі відбулися перші поховання: Зеленський показав церемонію
Президент підписав закон про державну політику у сфері нацпам’яті: що він передбачає
Розслідування щодо ракети "Фламінго" не ведеться – НАБУ
фотоЄрмак провів переговори з Віткоффом у Нью-Йорку
У ЄС домовились після початку перемир’я розмістити військових інструкторів в Україні
Усі новини...
Росія
Міноборони Естонії: Ми повинні готувати Збройні сили до можливого конфлікту з РФ
Генштаб: Сили оборони уразили об’єкт в РФ, що забезпечує армію агресора нафтопродуктами
ЗМІ ідентифікували 220 тисяч російських окупантів, які загинули у війні проти України
Останні новини
02:16
Путін анонсував переговори з Китаєм щодо поглиблення співпраці
01:15
Свириденко на Радбезі ООН: "Росія обирає шлях убивств замість миру"
00:25
На фронті 120 боєзіткнень: найбільше окупанти атакують на Покровському напрямку – Генштаб
00:07
Туреччина, Німеччина та Литва виграли вдруге поспіль на Євробаскеті-2025
00:05
Росія здійснює масовану дронову атаку на Україну: працює ППО
23:47
МВС Польщі працює над урегулюванням статусу українців після вето Навроцького
23:35
МЗС Словаччини стверджує, що ніколи не зупиняло оформлення туристичних віз росіянам
23:24
Китай заморозив "Силу Сибіру-2" і хоче купувати газ РФ старою трубою
23:08
Російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві
22:53
боксБудьте готові: менеджер Ф’юрі – про третій бій Тайсона з Усиком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: