У Кремлі знову роблять вигляд, що зацікавлені в зустрічі Путіна з Зеленським, але...

У Кремлі знову заявили, що "не заперечують" проти зустрічі очільника РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але буцімто "мають свої очікування щодо її підготовки".

Джерело: речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс", "Європейська правда"

Деталі: Речник правителя РФ заявив, що той в цілому не проти зустрічі з президентом України і готовий до неї, але спершу Росія хоче "напрацювань на експертному рівні".

"Путін не виключає можливості проведення такої зустрічі, але вважає, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена, щоб на ній можна було фіналізувати напрацювання, які спершу потрібно підготувати на експертному рівні", – прокоментував він.

"Поки не можна сказати, що ця експертна робота вирує, на жаль ні. Ми зберігаємо зацікавленість та готовність до таких перемовин", – сказав Пєсков.

Він додав, що Москва "передала основні позиції і положення" Києву у письмовому вигляді. "Так, це позиції-запит, далі потрібне обговорення", – зазначив речник Кремля.

