У Кремлі знову роблять вигляд, що зацікавлені в зустрічі Путіна з Зеленським, але...
У Кремлі знову заявили, що "не заперечують" проти зустрічі очільника РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але буцімто "мають свої очікування щодо її підготовки".
Джерело: речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс", "Європейська правда"
Деталі: Речник правителя РФ заявив, що той в цілому не проти зустрічі з президентом України і готовий до неї, але спершу Росія хоче "напрацювань на експертному рівні".
"Путін не виключає можливості проведення такої зустрічі, але вважає, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена, щоб на ній можна було фіналізувати напрацювання, які спершу потрібно підготувати на експертному рівні", – прокоментував він.
"Поки не можна сказати, що ця експертна робота вирує, на жаль ні. Ми зберігаємо зацікавленість та готовність до таких перемовин", – сказав Пєсков.
Він додав, що Москва "передала основні позиції і положення" Києву у письмовому вигляді. "Так, це позиції-запит, далі потрібне обговорення", – зазначив речник Кремля.
Передісторія:
- 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.
- За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.
- Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок спливуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій.