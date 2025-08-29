Все разделы
В Кремле снова делают вид, что заинтересованы во встрече Путина с Зеленским, но...

Мария Емец, Валентина РоманенкоПятница, 29 августа 2025, 17:29
Дмитрий Песков. Фото Getty Images

В Кремле вновь заявили, что "не возражают" против встречи главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но якобы "имеют свои ожидания относительно ее подготовки".

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс", "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь правителя РФ заявил, что тот в целом не против встречи с президентом Украины и готов к ней, но сначала Россия хочет "наработок на экспертном уровне".

"Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые сначала нужно подготовить на экспертном уровне", – прокомментировал он.

"Пока нельзя сказать, что эта экспертная работа кипит, к сожалению нет. Мы сохраняем заинтересованность и готовность к таким переговорам", – сказал Песков.

Он добавил, что Москва "передала основные позиции и положения" Киеву в письменном виде. "Да, это позиции-запрос, дальше нужно обсуждение", – отметил спикер Кремля.

Предыстория:

  • 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.
  • По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров.
  • Зеленский во время общения со СМИ 29 августа напомнил, что в понедельник истекут "пару недель", которые Трамп дал Москве на следующие шаги в рамках переговоров, в частности организацию двусторонней встречи с Украиной, прежде чем вернуться к идее санкций.

