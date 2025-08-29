Усі розділи
Внесок Данії у виробництво зброї українським ОПК цьогоріч складе біля 1,4 млрд євро

Марія Ємець, Тетяна ВисоцькаП'ятниця, 29 серпня 2025, 18:48
Внесок Данії у виробництво зброї українським ОПК цьогоріч складе біля 1,4 млрд євро
Внесок Данії у так звану "данську модель" – сплату за виробництво зброї для України українськими компаніями ОПК – цього року становитиме близько 1,4 млрд євро.

Джерело: як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", таку оцінку висловив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

Деталі: Міністр позитивно оцінив результати "данської моделі" "– фінансування союзниками виробництва зброї, якої потребує Україна, українськими підприємствами, та закликав розширювати її.

Поульсен нагадав, що за минулий рік Данія розмістила таких контрактів на 600 млн євро. 

"Моя очікування – що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. А зроблені висновки також досить амбітні… По-перше, український ОПК працює дуже швидко – порівняно з європейськими компаніями. Вони це можуть робити за місяці, а не роки. А по-друге – це ефективно з фінансової точки зору", – сказав міністр. 

Він висловив сподівання, що до такого формату підтримки України надалі долучиться ширше коло країн. 

"Сьогодні ми почули чимало слів підтримки щодо того, щоб робити більше через "данську модель", тож мені приємно це бачити", – додав міністр.

Він також наголосив, що Україні потрібна ще більша військова підтримка і це нагальна потреба. 

"Час не на нашому боці, а вартість, якщо не діяти зараз, у довгостроковій перспективі буде ще вищою. У нас просто немає вибору", – заявив Троельс Лунд Поульсен. 

У червні тоді ще міністр оборони Рустем Умєров казав, що допомога Україні за "данською моделлю" у 2025 році збільшиться до 1,3 млрд євро.

Україна зі свого боку регулярно закликає партнерів більше інвестувати в український ОПК.

Даніядопомога Українізброя
