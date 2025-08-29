Внесок Данії у виробництво зброї українським ОПК цьогоріч складе біля 1,4 млрд євро

Внесок Данії у так звану "данську модель" – сплату за виробництво зброї для України українськими компаніями ОПК – цього року становитиме близько 1,4 млрд євро.

Джерело: як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", таку оцінку висловив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

Деталі: Міністр позитивно оцінив результати "данської моделі" "– фінансування союзниками виробництва зброї, якої потребує Україна, українськими підприємствами, та закликав розширювати її.

Реклама:

Поульсен нагадав, що за минулий рік Данія розмістила таких контрактів на 600 млн євро.

"Моя очікування – що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. А зроблені висновки також досить амбітні… По-перше, український ОПК працює дуже швидко – порівняно з європейськими компаніями. Вони це можуть робити за місяці, а не роки. А по-друге – це ефективно з фінансової точки зору", – сказав міністр.

Він висловив сподівання, що до такого формату підтримки України надалі долучиться ширше коло країн.

РЕКЛАМА:

"Сьогодні ми почули чимало слів підтримки щодо того, щоб робити більше через "данську модель", тож мені приємно це бачити", – додав міністр.

Він також наголосив, що Україні потрібна ще більша військова підтримка і це нагальна потреба.

"Час не на нашому боці, а вартість, якщо не діяти зараз, у довгостроковій перспективі буде ще вищою. У нас просто немає вибору", – заявив Троельс Лунд Поульсен.

У червні тоді ще міністр оборони Рустем Умєров казав, що допомога Україні за "данською моделлю" у 2025 році збільшиться до 1,3 млрд євро.

Україна зі свого боку регулярно закликає партнерів більше інвестувати в український ОПК.