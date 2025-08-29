Все разделы
Вклад Дании в производство оружия украинским ОПК в этом году составит около 1,4 млрд евро

Мария Емец, Татьяна ВысоцкаяПятница, 29 августа 2025, 18:48
Вклад Дании в так называемую "датскую модель" – оплату за производство оружия для Украины украинскими компаниями ОПК – в этом году составит около 1,4 млрд евро.

Источник: как сообщает корреспондент "Европейской правды", такую оценку высказал министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен

Детали: Министр положительно оценил результаты "датской модели" – финансирование союзниками производства оружия, в котором нуждается Украина, украинскими предприятиями, и призвал расширять ее.

Поульсен напомнил, что за прошлый год Дания разместила таких контрактов на 600 млн евро.

"Мои ожидания – что в этом году мы сможем инвестировать около 1,4 млрд евро напрямую в украинские компании ОПК. А сделанные выводы также достаточно амбициозны... Во-первых, украинский ОПК работает очень быстро – по сравнению с европейскими компаниями. Они это могут делать за месяцы, а не годы. А во-вторых – это эффективно с финансовой точки зрения", – сказал министр.

Он выразил надежду, что к такому формату поддержки Украины в дальнейшем присоединится более широкий круг стран.

"Сегодня мы услышали много слов поддержки о том, чтобы делать больше через "датскую модель", поэтому мне приятно это видеть", – добавил министр.

Он также подчеркнул, что Украине нужна еще большая военная поддержка и это срочная необходимость.

"Время не на нашей стороне, а стоимость, если не действовать сейчас, в долгосрочной перспективе будет еще выше. У нас просто нет выбора", – заявил Троельс Лунд Поульсен.

В июне тогда еще министр обороны Рустем Умеров говорил, что помощь Украине по "датской модели" в 2025 году увеличится до 1,3 млрд евро.

Украина со своей стороны регулярно призывает партнеров больше инвестировать в украинский ОПК.

