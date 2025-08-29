Усі розділи
ЦПД: Плани РФ свідчать про перехід росіян на штурмові групи, як основу у війні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 серпня 2025, 21:22
фото - getty images

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко стверджує, що плани РФ свідчать про їхній остаточний перехід до принципів застосування штурмових груп як основи у війни.

Джерело: Коваленко в Telegram

Деталі: Він згадує, що росіяни намагаються збільшити набір на контракти, зокрема переманюють строковиків, а також іноземців. Окрім цього, російська армія робить більшу ставку на мотоцикли, баггі та інше замість бронетехніки.

Пряма мова: "Це все вони роблять, бо в кілзонах броня і люди швидко знищуються дронами і єдина можливість пройти зону від 5 до 15 км – це на такому транспорті. Але дронів зараз вистачає і для того, щоб палити таких скутеристів.

Втім, подібні плани, які озвучує Бєлоусов у РФ, свідчать про остаточний перехід росіян до принципів застосування штурмових груп як основи у війни. Це не є чимось критичним. Штурмові групи ворога працюють на Сході, вони знищуються. Навпаки, русня прагне знизити свої втрати".

Деталі: За словами Коваленка, масовість дронів, особливо на штучному інтелекті, остаточно змінить роль піхоти у війні. Він припускає, що це станеться вже наступного року.

Пряма мова: "Всі дії росіян свідчать, що війну завершувати вони не планують. Захід, сподіваюсь, це розуміє. І війну вони планують не тільки проти нас вести".

Що передувало: 

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив у п’ятницю, що в 2025 році збільшено план набору на військову службу за контрактом.

російсько-українська війна
