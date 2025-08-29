ЦПД: Планы РФ свидетельствуют о переходе россиян на штурмовые группы как основу в войне
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко утверждает, что планы РФ свидетельствуют об их окончательном переходе к принципам применения штурмовых групп как основы в войне.
Источник: Коваленко в Telegram
Детали: Он упоминает, что россияне пытаются увеличить набор на контракты, в частности переманивают срочников, а также иностранцев. Кроме этого, российская армия делает большую ставку на мотоциклы, багги и прочее вместо бронетехники.
Прямая речь: "Все это они делают, потому что в килзонах броня и люди быстро уничтожаются дронами, и единственная возможность пройти зону от 5 до 15 км – это на таком транспорте. Но дронов сейчас хватает и для того, чтобы сжигать таких скутеристов.
Впрочем, подобные планы, которые озвучивает Белоусов в РФ, свидетельствуют об окончательном переходе россиян к принципам применения штурмовых групп как основы в войне. Это не является чем-то критическим. Штурмовые группы врага работают на Востоке, они уничтожаются. Наоборот, русня стремится снизить свои потери".
Детали: По словам Коваленко, массовость дронов, особенно на искусственном интеллекте, окончательно изменит роль пехоты в войне. Он предполагает, что это произойдет уже в следующем году.
Прямая речь: "Все действия россиян свидетельствуют, что войну заканчивать они не планируют. Запад, надеюсь, это понимает. И войну они планируют вести не только против нас".
Что предшествовало:
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил в пятницу, что в 2025 году увеличен план набора на военную службу по контракту.