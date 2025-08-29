Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЦПД: Планы РФ свидетельствуют о переходе россиян на штурмовые группы как основу в войне

Татьяна ОлейникПятница, 29 августа 2025, 21:22
ЦПД: Планы РФ свидетельствуют о переходе россиян на штурмовые группы как основу в войне
фото - getty images

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко утверждает, что планы РФ свидетельствуют об их окончательном переходе к принципам применения штурмовых групп как основы в войне.

Источник: Коваленко в Telegram

Детали: Он упоминает, что россияне пытаются увеличить набор на контракты, в частности переманивают срочников, а также иностранцев. Кроме этого, российская армия делает большую ставку на мотоциклы, багги и прочее вместо бронетехники.

Реклама:

Прямая речь: "Все это они делают, потому что в килзонах броня и люди быстро уничтожаются дронами, и единственная возможность пройти зону от 5 до 15 км – это на таком транспорте. Но дронов сейчас хватает и для того, чтобы сжигать таких скутеристов.

Впрочем, подобные планы, которые озвучивает Белоусов в РФ, свидетельствуют об окончательном переходе россиян к принципам применения штурмовых групп как основы в войне. Это не является чем-то критическим. Штурмовые группы врага работают на Востоке, они уничтожаются. Наоборот, русня стремится снизить свои потери".

Детали: По словам Коваленко, массовость дронов, особенно на искусственном интеллекте, окончательно изменит роль пехоты в войне. Он предполагает, что это произойдет уже в следующем году.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Все действия россиян свидетельствуют, что войну заканчивать они не планируют. Запад, надеюсь, это понимает. И войну они планируют вести не только против нас".

Что предшествовало:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил в пятницу, что в 2025 году увеличен план набора на военную службу по контракту.

российско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Президент подписал закон о государственной политике в сфере нацпамяти: что он предполагает
Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ
фотоЕрмак провел переговоры с Уиткоффом в Нью-Йорке
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
Все новости...
российско-украинская война
Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву
В России заявили, что увеличили набор в армию в 2025 году
МИД: Из-за массированного обстрела Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Последние новости
02:16
Путин анонсировал переговоры с Китаем по углублению сотрудничества
01:15
Свириденко на Совете Безопасности ООН: "Россия выбирает путь убийств вместо мира"
00:25
На фронте 120 боестолкновений: больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении – Генштаб
00:07
Турция, Германия и Литва выиграли второй раз подряд на Евробаскете-2025
00:05
Россия осуществляет массированную дроновую атаку на Украину: работает ПВО
23:47
МВД Польши работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого
23:35
МИД Словакии утверждает, что никогда не приостанавливал оформление туристических виз россиянам
23:24
Китай заморозил "Силу Сибири-2" и хочет покупать газ РФ по старой трубе
23:08
Российские военные нанесли удар по Запорожью, вспыхнул пожар на предприятии
22:53
боксБудьте готовы: менеджер Фьюри – о третьем бое Тайсона с Усиком
Все новости...
Реклама:
Реклама: