В Росії заявили, що збільшили набір в армію в 2025 році
П'ятниця, 29 серпня 2025, 18:14
Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив у п’ятницю, що в 2025 році збільшено план набору на військову службу за контрактом.
Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Білоусова на колегії військового відомства
Пряма мова: "Ключовим питанням для забезпечення ведення наступальних дій залишається комплектування військ. Робота в цьому напрямку йде успішно. Цього року ми збільшили план набору на військову службу за контрактом".
Передісторія:
- У липні 2025 року Британська розвідка повідомляла, що за 2025 рік Росія вже втратила понад 230 тисяч військових.
- Президент Володимир Зеленський в лютому 2025 року повідомляв, що У 2025 році російська влада планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій, в чисельному еквіваленті це дорівнює приблизно 150 тисячам військових.