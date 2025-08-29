Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії заявили, що збільшили набір в армію в 2025 році

Олександр ШумілінП'ятниця, 29 серпня 2025, 18:14
В Росії заявили, що збільшили набір в армію в 2025 році
Фото: Getty Images

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив у п’ятницю, що в 2025 році збільшено план набору на військову службу за контрактом.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Білоусова на колегії військового відомства

Пряма мова: "Ключовим питанням для забезпечення ведення наступальних дій залишається комплектування військ. Робота в цьому напрямку йде успішно. Цього року ми збільшили план набору на військову службу за контрактом".

Реклама:

Передісторія:

  • У липні 2025 року Британська розвідка повідомляла, що за 2025 рік Росія вже втратила понад 230 тисяч військових.
  • Президент Володимир Зеленський в лютому 2025 року повідомляв, що У 2025 році російська влада планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій, в чисельному еквіваленті це дорівнює приблизно 150 тисячам військових.

російсько-українська війнавійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати
ВІДЕОНа військовому меморіальному кладовищі відбулися перші поховання: Зеленський показав церемонію
Президент підписав закон про державну політику у сфері нацпам’яті: що він передбачає
Розслідування щодо ракети "Фламінго" не ведеться – НАБУ
фотоЄрмак провів переговори з Віткоффом у Нью-Йорку
У ЄС домовились після початку перемир’я розмістити військових інструкторів в Україні
Усі новини...
російсько-українська війна
МЗС: Через масований обстріл Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН
Командувач литовської армії назвав умову відправки військ в Україну
Росіяни з БпЛА атакували цивільних на Херсонщині: загинув чоловік, поранена вагітна жінка
Останні новини
02:16
Путін анонсував переговори з Китаєм щодо поглиблення співпраці
01:15
Свириденко на Радбезі ООН: "Росія обирає шлях убивств замість миру"
00:25
На фронті 120 боєзіткнень: найбільше окупанти атакують на Покровському напрямку – Генштаб
00:07
Туреччина, Німеччина та Литва виграли вдруге поспіль на Євробаскеті-2025
00:05
Росія здійснює масовану дронову атаку на Україну: працює ППО
23:47
МВС Польщі працює над урегулюванням статусу українців після вето Навроцького
23:35
МЗС Словаччини стверджує, що ніколи не зупиняло оформлення туристичних віз росіянам
23:24
Китай заморозив "Силу Сибіру-2" і хоче купувати газ РФ старою трубою
23:08
Російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві
22:53
боксБудьте готові: менеджер Ф’юрі – про третій бій Тайсона з Усиком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: