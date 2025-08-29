В Росії заявили, що збільшили набір в армію в 2025 році

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив у п’ятницю, що в 2025 році збільшено план набору на військову службу за контрактом.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Білоусова на колегії військового відомства

Пряма мова: "Ключовим питанням для забезпечення ведення наступальних дій залишається комплектування військ. Робота в цьому напрямку йде успішно. Цього року ми збільшили план набору на військову службу за контрактом".

