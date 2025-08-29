Усі розділи
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати

Марія Ємець, Олександр ШумілінП'ятниця, 29 серпня 2025, 21:23
Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що якщо очільник Кремля продовжить ухилятися від зустрічі з президентом України, на яку погодився під час саміту з Трампом – це те, що американський президент не може залишити без реакції.

Джерело: заява Макрона під час спілкуванні зі ЗМІ 29 серпня після зустрічі з канцлером Німеччини, пише "Європейська правда"

Деталі: Макрон нагадав, що під час саміту на Алясці – вже понад 10 днів тому – Путін сказав Трампу, що згоден на зустріч із Зеленським, після чого у Москві почали вигадувати пояснення, чому ще не готові на неї.

Макрон зазначив, що якщо до понеділка, 1 вересня, зустріч так і не буде погоджена – "це означатиме, що президент Путін розіграв президента Трампа (...) і це не може залишитися без відповіді".

"Ми обидва будемо спілкуватися з президентом Трампом… І якщо наступного тижня нам доведеться констаувати, що вкотре, після місяців недотриманих обіцянок, нічого не буде – ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій", – додав Макрон. 

Також президент Франції після обурення в Росії сказав, що вважає виправданими свої слова на адресу очільника Кремля, в яких назвав його "хижаком" і "людожером".

Нагадаємо, у Кремлі 29 серпня повторили свої пояснення, чому ухиляються від двосторонньої зустрічі Путіна й Зеленського.

МакронЗеленськийПутін
