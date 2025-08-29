Лукашенко каже, що жалівся Трампу на тяжку долю Білорусі й почув слова підтримки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом 15 серпня поскаржився на непросте становище його країни та начебто почув слова підтримки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Зеркало", Лукашенко в інтервʼю китайському телебаченню

Деталі: Лукашенко сказав, що у світі немає такої країни, як Білорусь, "яка б перебувала в такому складному становищі", і згадав, що під час телефонної розмови з президентом США "35 хвилин ми десь обговорювали деякі проблеми".

"Він, напевно, не був налаштований на таку розмову. Але ми заговорилися, і він мені кинув таку фразу: я тобі бажаю, каже, успіхів, твоя країна перебуває в такому складному місці і в такий складний період, що впоратися з цим може тільки сильний лідер", – додав він.

На думку самопроголошеного білоруського президента, Трамп, "коли вивчав ситуацію, познайомився з Білоруссю, побачив, що у нас непросто і на сході, і на заході".

"І на півдні війна, і на півночі вистачає у нас цих балтійських сусідів, одурілих. Він погодився з цим і сказав про те, що Білорусь перебуває в дуже складній ситуації", – сказав Лукашенко.

Американський президент Дональд Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" Лукашенком 15 серпня – перед своєю зустріччю з Владіміром Путіним на Алясці.

Після цього Лукашенко розвіяв сподівання на масове звільнення в’язнів, про яке просив його президент США.