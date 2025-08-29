Лукашенко говорит, что жаловался Трампу на тяжелую судьбу Беларуси и услышал слова поддержки

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во время разговора с Дональдом Трампом 15 августа пожаловался на непростое положение его страны и якобы услышал слова поддержки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Зеркало", интервью Лукашенко китайскому телевидению.

Детали6 Лукашенко сказал, что в мире нет такой страны, как Беларусь, "которая бы находилась в таком сложном положении", и вспомнил, что во время телефонного разговора с президентом США "35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы".

Реклама:

"Он, наверное, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились, и он мне бросил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер", – добавил он.

По мнению самопровозглашенного белорусского президента, Трамп, "когда изучал ситуацию, познакомился с Беларусью, увидел, что у нас непросто и на востоке, и на западе".

"И на юге война, и на севере хватает у нас этих балтийских соседей, одуревших. Он согласился с этим и сказал о том, что Беларусь находится в очень сложной ситуации", – сказал Лукашенко.

РЕКЛАМА:

Американский президент Дональд Трамп заявил о "замечательной беседе с очень уважаемым" Лукашенко 15 августа – перед своей встречей с Владимиром Путиным на Аляске.

После этого Лукашенко развеял надежды на массовое освобождение заключенных, о котором просил его президент США.