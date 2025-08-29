Російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві
П'ятниця, 29 серпня 2025, 23:08
Російська армія увечері 29 серпня завдала удару по Запоріжжю, виникла пожежа на одному підприємстві.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя.
Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих".
Деталі: Також Федоров повідомляє, що 69-річний чоловік поранений внаслідок атаки на Запорізький район.
Росіяни ударили fpv-дроном по автомобілю у Магдалинівці.