Російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 серпня 2025, 23:08
Російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві
фото - запорізька ова

Російська армія увечері 29 серпня завдала удару по Запоріжжю, виникла пожежа на одному підприємстві.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих".

Деталі: Також Федоров повідомляє, що 69-річний чоловік поранений внаслідок атаки на Запорізький район.

Росіяни ударили fpv-дроном по автомобілю у Магдалинівці.

Запоріжжяросійсько-українська війна
