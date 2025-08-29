Все разделы
Российские военные нанесли удар по Запорожью, вспыхнул пожар на предприятии

Татьяна ОлейникПятница, 29 августа 2025, 23:08
фото - запорожская ова

Российская армия вечером 29 августа нанесла удар по Запорожью, возник пожар на одном из предприятий.

Источник: глава ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья.

Таковы последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших".

Детали: Также Федоров сообщает, что 69-летний мужчина ранен в результате атаки на Запорожский район.

Россияне ударили fpv-дроном по автомобилю в Магдалиновке.

Запорожьероссийско-украинская война
