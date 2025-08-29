Российские военные нанесли удар по Запорожью, вспыхнул пожар на предприятии
Пятница, 29 августа 2025, 23:08
Российская армия вечером 29 августа нанесла удар по Запорожью, возник пожар на одном из предприятий.
Источник: глава ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья.
Таковы последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших".
Детали: Также Федоров сообщает, что 69-летний мужчина ранен в результате атаки на Запорожский район.
Россияне ударили fpv-дроном по автомобилю в Магдалиновке.