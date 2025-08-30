Усі розділи
Свириденко на Радбезі ООН: "Росія обирає шлях убивств замість миру"

Іван Д'яконовСубота, 30 серпня 2025, 01:15
Свириденко на Радбезі ООН: Росія обирає шлях убивств замість миру
скриншот трансляції засідання

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН закликала міжнародну спільноту посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію після нічної атаки 28 серпня, внаслідок якої загинули 25 людей, зокрема діти.

Джерело: виступ Свириденко на засіданні Радбезу ООН 29 серпня, скликаному на вимогу України

Деталі: За словами прем’єрки, лише протягом однієї ночі Росія застосувала проти України 629 засобів ураження  ударні дрони "Шахед", інші безпілотники, крилаті й балістичні ракети. Унаслідок ударів загинули 25 людей, з них четверо дітей, ще 63 цивільних отримали поранення, серед них 11 дітей. Наймолодшій жертві було менше трьох років. Вона народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 року і загинула від російського обстрілу у серпні 2025-го.

"Росія й надалі обирає шлях убивств замість завершення війни. Ці вбивства є навмисними актами терору. Це усвідомлене рішення Москви – продовжувати системну кампанію проти цивільного населення й руйнування будь-якої подоби нормального життя", – заявила прем’єр-міністр.

Вона наголосила, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони й засобів дальнього ураження для нейтралізації російських військових об’єктів, звідки здійснюються атаки.

Свириденко також навела дані щодо злочинів проти дітей: від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 20 дітей були згвалтовані російськими військовими, 2139 – поранені, 2193 – вважаються зниклими, ще десятки тисяч – викрадені. 1,6 млн українських дітей перебувають під російським контролем на окупованих територіях.

Свириденко закликала лідерів світу ухвалити рішучі кроки, зокрема:

  • якнайшвидше затвердити 19-й пакет санкцій ЄС;
  • повністю відключити Росію від міжнародних фінансових систем;
  • запровадити санкції проти "тіньового флоту" нафтотанкерів;
  • встановити жорсткі тарифи для підриву воєнної економіки РФ;
  • посилити персональні санкції проти політичного та військового керівництва Росії.

Свириденко підкреслила, що Росія має бути позбавлена ресурсів для фінансування війни. Водночас Україна, за її словами, залишається відкритою до дипломатії задля досягнення "всеосяжного, справедливого й тривалого миру".

