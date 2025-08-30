Свириденко на Совете Безопасности ООН: "Россия выбирает путь убийств вместо мира"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН призвала международное сообщество усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию после ночной атаки 28 августа, в результате которой погибли 25 человек, в том числе дети.

Источник: Свириденко на заседании Совбеза ООН 29 августа, созванном по требованию Украины

Детали: По словам премьера, только в течение одной ночи Россия применила против Украины 629 средств поражения ударные дроны "Шахед", другие беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате ударов погибли 25 человек, из них четверо детей, еще 63 гражданских получили ранения, среди них 11 детей. Самой младшей жертве было меньше трех лет. Она родилась под российскими обстрелами в октябре 2022 года и погибла от российского обстрела в августе 2025-го.

"Россия продолжает выбирать путь убийств вместо завершения войны. Эти убийства являются преднамеренными актами террора. Это осознанное решение Москвы – продолжать системную кампанию против гражданского населения и разрушение любого подобия нормальной жизни", – заявила премьер-министр.

Она подчеркнула, что Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и средствах дальнего поражения для нейтрализации российских военных объектов, откуда осуществляются атаки.

Свириденко также привела данные о преступлениях против детей: с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 20 детей были изнасилованы российскими военными, 2139 – ранены, 2193 – считаются пропавшими, еще десятки тысяч – похищены. 1,6 млн украинских детей находятся под российским контролем на оккупированных территориях.

Свириденко призвала лидеров мира принять решительные шаги, в частности:

как можно быстрее утвердить 19-й пакет санкций ЕС;

полностью отключить Россию от международных финансовых систем;

ввести санкции против "теневого флота" нефтетанкеров;

установить жесткие тарифы для подрыва военной экономики РФ;

усилить персональные санкции против политического и военного руководства России.

Свириденко подчеркнула, что Россия должна быть лишена ресурсов для финансирования войны. В то же время Украина, по ее словам, остается открытой к дипломатии для достижения "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира".