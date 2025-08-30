Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Свириденко на Совете Безопасности ООН: "Россия выбирает путь убийств вместо мира"

Иван ДьяконовСуббота, 30 августа 2025, 01:15
Свириденко на Совете Безопасности ООН: Россия выбирает путь убийств вместо мира
скриншот трансляции заседания

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН призвала международное сообщество усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию после ночной атаки 28 августа, в результате которой погибли 25 человек, в том числе дети.

Источник: Свириденко на заседании Совбеза ООН 29 августа, созванном по требованию Украины

Детали: По словам премьера, только в течение одной ночи Россия применила против Украины 629 средств поражения ударные дроны "Шахед", другие беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате ударов погибли 25 человек, из них четверо детей, еще 63 гражданских получили ранения, среди них 11 детей. Самой младшей жертве было меньше трех лет. Она родилась под российскими обстрелами в октябре 2022 года и погибла от российского обстрела в августе 2025-го.

Реклама:

"Россия продолжает выбирать путь убийств вместо завершения войны. Эти убийства являются преднамеренными актами террора. Это осознанное решение Москвы – продолжать системную кампанию против гражданского населения и разрушение любого подобия нормальной жизни", – заявила премьер-министр.

Она подчеркнула, что Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и средствах дальнего поражения для нейтрализации российских военных объектов, откуда осуществляются атаки.

Свириденко также привела данные о преступлениях против детей: с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 20 детей были изнасилованы российскими военными, 2139 – ранены, 2193 – считаются пропавшими, еще десятки тысяч – похищены. 1,6 млн украинских детей находятся под российским контролем на оккупированных территориях.

РЕКЛАМА:

Свириденко призвала лидеров мира принять решительные шаги, в частности:

  • как можно быстрее утвердить 19-й пакет санкций ЕС;
  • полностью отключить Россию от международных финансовых систем;
  • ввести санкции против "теневого флота" нефтетанкеров;
  • установить жесткие тарифы для подрыва военной экономики РФ;
  • усилить персональные санкции против политического и военного руководства России.

Свириденко подчеркнула, что Россия должна быть лишена ресурсов для финансирования войны. В то же время Украина, по ее словам, остается открытой к дипломатии для достижения "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира".

ООНроссийско-украинская войнаСвириденко Юлия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополнено, фотоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, шесть ранены
обновленоРоссия массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть попадания в Запорожье и Днепре
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Президент подписал закон о государственной политике в сфере нацпамяти: что он предполагает
Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ
Все новости...
ООН
Совбез ООН единогласно проголосовал за завершение миротворческой миссии в Ливане
Франция в Совбезе ООН: Россия пытается давить в расследовании дела "Северных потоков"
СМИ: Китай готов отправить миротворцев в Украину
Последние новости
06:20
В результате российского обстрела на Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура
05:59
Польша подняла авиацию из-за ракетных ударов России по западу Украины
05:46
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
04:38
дополнено, фотоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, шесть ранены
04:10
Россия нанесла массированный удар по Днепру: применены дроны и ракеты
03:29
обновленоРакетная угроза: россияне осуществили пуски "Калибров"
03:04
обновленоРоссия массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть попадания в Запорожье и Днепре
02:50
США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot и услуг спутниковой связи на $329 млн
02:16
Путин анонсировал переговоры с Китаем по углублению сотрудничества
01:15
Свириденко на Совете Безопасности ООН: "Россия выбирает путь убийств вместо мира"
Все новости...
Реклама:
Реклама: