Росія завдала масованого удару по Дніпру: застосовано дрони та ракети

Іван Д'яконовСубота, 30 серпня 2025, 04:10
Росія завдала масованого удару по Дніпру: застосовано дрони та ракети
Ілюстративне фото з соцмереж

В ніч на 30 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Дніпру, застосувавши ударні дрони та ракети. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне.Дніпро"

Деталі: За повідомленням Повітряних сил, о 03:28 було зафіксовано запуск кількох груп крилатих ракет типу "Калібр" із району російського Новоросійська в напрямку Дніпра.

Атака супроводжувалася масованим застосуванням ударних дронів, які протягом ночі атакували місто.

Місцеві журналісти повідомляли про велику кількість вибухів у місті.

Доповнено: Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про влучання в Дніпрі і в Павлограді. 

Дніпроракетний ударбезпілотникиДніпропетровська область
