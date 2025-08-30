Росія завдала масованого удару по Дніпру: застосовано дрони та ракети
Субота, 30 серпня 2025, 04:10
В ніч на 30 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Дніпру, застосувавши ударні дрони та ракети.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне.Дніпро"
Деталі: За повідомленням Повітряних сил, о 03:28 було зафіксовано запуск кількох груп крилатих ракет типу "Калібр" із району російського Новоросійська в напрямку Дніпра.
Реклама:
Атака супроводжувалася масованим застосуванням ударних дронів, які протягом ночі атакували місто.
Місцеві журналісти повідомляли про велику кількість вибухів у місті.
Доповнено: Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про влучання в Дніпрі і в Павлограді.