Россия нанесла массированный удар по Днепру: применены дроны и ракеты
Суббота, 30 августа 2025, 04:10
В ночь на 30 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Днепру, применив ударные дроны и ракеты.
Источник: Воздушные силы ВСУ, "Суспільне.Дніпро"
Детали: По сообщению Воздушных сил, в 03:28 был зафиксирован запуск нескольких групп крылатых ракет типа "Калибр" из района российского Новороссийска в направлении Днепра.
Атака сопровождалась массированным применением ударных дронов, которые в течение ночи атаковали город.
Местные журналисты сообщали о большом количестве взрывов в городе.
Дополнено: Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о попаданиях в Днепре и в Павлограде.