Россия нанесла массированный удар по Днепру: применены дроны и ракеты

Иван ДьяконовСуббота, 30 августа 2025, 04:10
Россия нанесла массированный удар по Днепру: применены дроны и ракеты
Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 30 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Днепру, применив ударные дроны и ракеты.

Источник: Воздушные силы ВСУ, "Суспільне.Дніпро"

Детали: По сообщению Воздушных сил, в 03:28 был зафиксирован запуск нескольких групп крылатых ракет типа "Калибр" из района российского Новороссийска в направлении Днепра.

Атака сопровождалась массированным применением ударных дронов, которые в течение ночи атаковали город.

Местные журналисты сообщали о большом количестве взрывов в городе.

Дополнено: Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о попаданиях в Днепре и в Павлограде.

