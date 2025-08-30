Росіяни завдали масованого удару по Запоріжжю: троє людей поранені
Вночі 30 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні дрони та ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, сталося займання та зафіксовані перебої з електропостачанням.
Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни атакували обласний центр різними видами озброєння. Щонайменше 12 ударів по Запоріжжю нанесли росіяни під час масованої атаки".
Деталі: За попередньою інформацією очільника ОВА, у результаті атаки троє людей дістали поранені.
В окремих районах Запоріжжя зникло світло. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств.
В місті продовжують лунати вибухи. Влада закликає людей до відбою залишайтеся у безпечних місцях.