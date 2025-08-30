Россияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены

Ночью 30 августа российские войска совершили массированную атаку на Запорожье, применив ударные дроны и ракеты. В результате обстрела повреждены 14 многоэтажных и более 40 частных домов, произошло возгорание и зафиксированы перебои с электроснабжением. По предварительной информации один человек погиб, 22 раненых, среди них трое детей.

Источник: начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, ГСЧС

Прямая речь: "Россияне атаковали областной центр различными видами вооружения. По меньшей мере 12 ударов по Запорожью нанесли россияне во время массированной атаки".

Детали: По предварительной информации главы ОВА, в результате атаки три человека получили ранения.

В отдельных районах Запорожья исчез свет. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий.

Дополнено: Около шести утра в ГСЧС сообщили о попадании в два пятиэтажных и пять частных жилых домов.

В 06:20 Федоров сообщил, что в результате российского удара погиб один человек, шесть раненых, среди них ребенок.

Обновлено: Около семи утра Федоров сообщил об увеличении количества пострадавших.

Прямая речь: "Уже 22 раненых из-за ночных ударов россиян по Запорожью. Среди пострадавших трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет"

Детали: По словам начальника ОВА, 14 многоквартирных домов и более сорока частных повреждены в результате ночной атаки на Запорожье. Они отключены от электро- и газоснабжения.