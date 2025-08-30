Мерц: Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія системно атакує німецьку інфраструктуру та дестабілізує велику частину країни.

Джерело: Мерц в інтервʼю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні

Деталі: Мерц підкреслив, що правитель Росії Володимир Путін щодня атакує інфраструктуру Німеччини і намагається впливати на громадську думку, зокрема через соціальні мережі.

"Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь", – зазначив канцлер.

"Отже, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", – додає очільник німецького уряду.

За його словами, Путін не відчуває загрози з боку НАТО і тому атакує демократії. Він наголосив, що російська агресія виходить за межі територіальних претензій.

Пряма мова: "Путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості. У цей новий період, у цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю".

Деталі: На питання журналіста, чи має канцлер номер телефона Путіна, Мерц відповів, що дипломатія лише провокує російського правителя на ще більшу агресію проти цивільного населення.

Пряма мова: "Я міг би зателефонувати Путіну в будь-який час, якби захотів. Насправді я б так і зробив, якби мав надію спромогтися зрушити ситуацію в правильному напрямку таким дзвінком. Але сьогодні всі дипломатичні зусилля, які ми робили щоразу лише провокувало ще більшу агресію проти цивільного населення. Тому ми говоримо менше".

Деталі: За словами очільника німецького уряду, світ ще багато років буде вимушений боротися з путінською Росією.

Пряма мова: "Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". І боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом".

