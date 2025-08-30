Усі розділи
Іван Д'яконовСубота, 30 серпня 2025, 05:46
Мерц: Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну
Фрідріх Мерц. Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія системно атакує німецьку інфраструктуру та дестабілізує велику частину країни.

Джерело: Мерц в інтервʼю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні

Деталі: Мерц підкреслив, що правитель Росії Володимир Путін щодня атакує інфраструктуру Німеччини і намагається впливати на громадську думку, зокрема через соціальні мережі.

"Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь", – зазначив канцлер.

"Отже, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", – додає очільник німецького уряду.

За його словами, Путін не відчуває загрози з боку НАТО і тому атакує демократії. Він наголосив, що російська агресія виходить за межі територіальних претензій.

Пряма мова: "Путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості. У цей новий період, у цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю".

Деталі: На питання журналіста, чи має канцлер номер телефона Путіна, Мерц відповів, що дипломатія лише провокує російського правителя на ще більшу агресію проти цивільного населення.

Пряма мова: "Я міг би зателефонувати Путіну в будь-який час, якби захотів. Насправді я б так і зробив, якби мав надію спромогтися зрушити ситуацію в правильному напрямку таким дзвінком. Але сьогодні всі дипломатичні зусилля, які ми робили щоразу лише провокувало ще більшу агресію проти цивільного населення. Тому ми говоримо менше".

Деталі: За словами очільника німецького уряду, світ ще багато років буде вимушений боротися з путінською Росією. 

Пряма мова: "Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". І боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом".

Передісторія: 

  • Президент Франції Емманюель Макрон привітав відновлення тісних зв’язків між Парижем і Берліном, приймаючи в четвер канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у своїй літній резиденції.
  • Лідери Франції та Німеччини пообіцяли посилити тиск на Росію, аби примусити її припинити повномасштабну агресію проти України та пообіцяли надати Україні "додаткові засоби протиповітряної оборони", проте не уточнили, які саме.

Мерц: Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну
