Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну

Иван ДьяконовСуббота, 30 августа 2025, 05:46
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
Фридрих Мерц. Фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия системно атакует немецкую инфраструктуру и дестабилизирует большую часть страны.

Источник: Мерц в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне

Детали: Мерц подчеркнул, что правитель России Владимир Путин ежедневно атакует инфраструктуру Германии и пытается влиять на общественное мнение, в том числе через социальные сети.

Реклама:

"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде", – отметил канцлер.

"Итак, мы уже находимся в конфликте с Россией", – добавляет глава немецкого правительства.

По его словам, Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО и поэтому атакует демократии. Он отметил, что российская агрессия выходит за пределы территориальных претензий.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этот новый период, в этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей".

Детали: На вопрос журналиста, имеет ли канцлер номер телефона Путина, Мерц ответил, что дипломатия лишь провоцирует российского правителя на еще большую агрессию против гражданского населения.

Прямая речь: "Я мог бы позвонить Путину в любое время, если бы захотел. На самом деле я бы так и сделал, если бы надеялся сдвинуть ситуацию в правильном направлении таким звонком. Но сегодня все дипломатические усилия, которые мы делали каждый раз только провоцировали еще большую агрессию против гражданского населения. Поэтому мы говорим меньше".

Детали: По словам главы немецкого правительства, мир еще много лет будет вынужден бороться с путинской Россией.

Прямая речь: "Мы все надеемся, что однажды мы снова будем хорошими соседями с русскими. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать "нет". И бороться против него. Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом".

Предыстория:

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал восстановление тесных связей между Парижем и Берлином, принимая в четверг канцлера Германии Фридриха Мерца в своей летней резиденции.
  • Лидеры Франции и Германии пообещали усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить полномасштабную агрессию против Украины и пообещали предоставить Украине "дополнительные средства противовоздушной обороны", однако не уточнили, какие именно.

МерцГерманияроссийско-украинская войнаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
дополнено, видеоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Все новости...
Мерц
Макрон и Мерц заявили о перезапуске тесных связей между Францией и Германией
Мерц заявил, что не верит во встречу Зеленского и Путина
Мерц о прогрессе урегулирования в Украине: Мы прошли 200 метров из 10 километров
Последние новости
10:15
Выручка заведений общественного питания Украины выросла на 5%
10:01
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
09:52
Международная шахматная федерация забрала звание гроссмейстера у бывшего украинца
09:38
Возле Черкасс поврежден лицей из-за российской атаки
09:16
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
09:02
Россия атаковала 582 дронами и ракетами, ПВО обезвредила большинство из них, есть попадания
08:35
текстЛето Джозефа Овертона - Михаил Дубинянский
08:34
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
08:26
Россия убила и ранила 15 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
07:50
фотоРФ нанесла комбинированный удар по Днепропетровской области: повреждены инфраструктурные объекты
Все новости...
Реклама:
Реклама: