Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия системно атакует немецкую инфраструктуру и дестабилизирует большую часть страны.

Источник: Мерц в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне

Детали: Мерц подчеркнул, что правитель России Владимир Путин ежедневно атакует инфраструктуру Германии и пытается влиять на общественное мнение, в том числе через социальные сети.

Реклама:

"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде", – отметил канцлер.

"Итак, мы уже находимся в конфликте с Россией", – добавляет глава немецкого правительства.

По его словам, Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО и поэтому атакует демократии. Он отметил, что российская агрессия выходит за пределы территориальных претензий.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этот новый период, в этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей".

Детали: На вопрос журналиста, имеет ли канцлер номер телефона Путина, Мерц ответил, что дипломатия лишь провоцирует российского правителя на еще большую агрессию против гражданского населения.

Прямая речь: "Я мог бы позвонить Путину в любое время, если бы захотел. На самом деле я бы так и сделал, если бы надеялся сдвинуть ситуацию в правильном направлении таким звонком. Но сегодня все дипломатические усилия, которые мы делали каждый раз только провоцировали еще большую агрессию против гражданского населения. Поэтому мы говорим меньше".

Детали: По словам главы немецкого правительства, мир еще много лет будет вынужден бороться с путинской Россией.

Прямая речь: "Мы все надеемся, что однажды мы снова будем хорошими соседями с русскими. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать "нет". И бороться против него. Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом".

Предыстория: