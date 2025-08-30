Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия системно атакует немецкую инфраструктуру и дестабилизирует большую часть страны.
Источник: Мерц в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне
Детали: Мерц подчеркнул, что правитель России Владимир Путин ежедневно атакует инфраструктуру Германии и пытается влиять на общественное мнение, в том числе через социальные сети.
"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде", – отметил канцлер.
"Итак, мы уже находимся в конфликте с Россией", – добавляет глава немецкого правительства.
По его словам, Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО и поэтому атакует демократии. Он отметил, что российская агрессия выходит за пределы территориальных претензий.
Прямая речь: "Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этот новый период, в этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей".
Детали: На вопрос журналиста, имеет ли канцлер номер телефона Путина, Мерц ответил, что дипломатия лишь провоцирует российского правителя на еще большую агрессию против гражданского населения.
Прямая речь: "Я мог бы позвонить Путину в любое время, если бы захотел. На самом деле я бы так и сделал, если бы надеялся сдвинуть ситуацию в правильном направлении таким звонком. Но сегодня все дипломатические усилия, которые мы делали каждый раз только провоцировали еще большую агрессию против гражданского населения. Поэтому мы говорим меньше".
Детали: По словам главы немецкого правительства, мир еще много лет будет вынужден бороться с путинской Россией.
Прямая речь: "Мы все надеемся, что однажды мы снова будем хорошими соседями с русскими. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать "нет". И бороться против него. Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом".
Предыстория:
- Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал восстановление тесных связей между Парижем и Берлином, принимая в четверг канцлера Германии Фридриха Мерца в своей летней резиденции.
- Лидеры Франции и Германии пообещали усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить полномасштабную агрессию против Украины и пообещали предоставить Украине "дополнительные средства противовоздушной обороны", однако не уточнили, какие именно.